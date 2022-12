Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Utroligt nok var et hattrick fra verdensstjernen Kylian Mbappé ikke nok til at sikre Frankrig to verdensmesterskaber på stribe.

23-årige Mbappé, som også scorede sikkert på sit forsøg i den nervepirrende straffesparkskonkurrence, var forståeligt nok knust efter kampen, da argentinerne var bedre i netop den disciplin.

Kylian Mbappé sad efterfølgende på banen og stirrede tomt på græsset, mens de sydamerikanske fans og spillere euforisk fejrede triumfen.

På tv-billederne kunne man efterfølgende se, hvordan den franske præsident, Emmanuel Macron, var gået ind på banen for at trøste de franske spillere. Herefter udspillede sig en akavet episode mellem Mbappé og Macron.

Quel forceur de compétition quand même.#Macron #Mbappe #FIFAWorldCup pic.twitter.com/thEEidkcpV — Caisses de grève (@caissesdegreve) December 18, 2022

Macron klappede akavet på Mbappés hoved, ryg og mave, mens det så ud som, han kom med nogle trøstende ord.

Mbappé virkede dog ikke så imponeret over præsidentens tilstedeværelse, da den franske stjerne mest af alt lignede en mand, der ville alt andet end at lade sig klappe og kramme af Macron.

Støtten fra Macron til Mbappé stoppede dog ikke her, da Macron efterfølgende lod sig interviewe om den 23-årige stjerneangribers vilde slutrunde.

»Mbappé er en fantastik spiller, men han er ung. Så jeg sagde til ham, at han kun er 23 år. Han blev topscorer ved dette VM, han kom i en finale, og så har han jo tidligere vundet VM. Jeg var lige så ked af det som ham. Jeg sagde, at han havde gjort os meget stolte,« lød det fra Emmanuel Macron efter kampen ifølge RMC Sport.