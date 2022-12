Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han blev tilsyneladende vred. Meget vred.

For en videooptagelse viser, hvordan den tidligere fodboldspiller Samuel Eto'o gik amok på en tilskuer mandag aften. Det skriver La Opinion.

Optrinet fandt sted efter VM-kampen mellem Brasilien og Sydkorea, og her viser optagelsen, hvordan Eto'o i første omgang poserede med store smil sammen med en række fans.

Men herefter kommer der en mand, der filmer, og det er her, den tidligere Barcelona-spiller, der i dag er formand for Camerouns fodboldforbund, går amok.

Hvad der præcist sker er svært at tyde. Men de to udveksler nogle ord, og på et tidspunkt vender Samuel Eto'o om for at konfrontere manden, der stadig filmer.

Flere forsøger at holde ham tilbage ad flere omgange, men den tidligere fodboldstjerne formår at vriste sig fri i sit forsøg på at få fat i manden, der prøver at undvige.

Det er i hvert fald tydeligt, at Eto'o, der også er Fifa-ambassadør, er rasende, giver sin telefon til en anden for herefter at gå direkte efter manden.

Videooptagelsen viser, hvordan Eto'o formår at få fat i ham, og herefter giver ham tilsyneladende et spark, der umiddelbart rammer omkring brystregionen, hvilket sender ham i jorden.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Den ukendte mand bliver herefter hjulpet op, og fodboldspilleren bliver holdt tilbage, inden han forlader stedet ledsaget af vagter uden at sætte ord på, hvad der var sket, og hvad der førte til den voldsomme reaktion.

Ricardo Lepz Juarez, der er den udsendte journalist fra La Opinion, fortæller, at han ikke selv kunne forstå, hvad der blev sagt mellem de to parter.

Det eneste han opfangede var, at der var tale om en vred tone mellem de to mænd.

Samuel Eto'o, der stoppede sin karriere i 2019, nåede at spille for blandt andre FC Barcelona, Inter Milan og Chelsea.