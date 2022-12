Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En kvindelig fan fra Argentina har skabt overskrifter verden over, efter hun smed sin trøje under finalen. Nu melder hun, at alt er godt.

Det gør hun i en række stories på Instagram.

Her har hun blandt andet delt et billede af sig selv i et fly, mens hun vender tommelfingeren opad.

'Start flyet, før de kommer og henter mig,' skriver hun ironisk.

Det er den kvindelige fan i midten, som ifølge internationale medier risikerer fængsel i Qatar. Vis mere Det er den kvindelige fan i midten, som ifølge internationale medier risikerer fængsel i Qatar.

Den kvindelig fan, der hedder Noe, stod topløs på finalestadionet umiddelbart efter Argentinas sejr var i hus. Det fik flere til at grue for hende, og Sky Sports skrev blandt andre, at kvinden stod til fængsling i Qatar.

For da kameraerne, som sendte tv-signalet ud til millioner af seere verden over, viste den kvindelige fan, kunne det ende i en straf, skriver mediet.

Ifølge Sky Sports siger FIFA's Stadium Code of Conduct, at fans er blevet forbudt at gå uden trøjer under fodboldkampe i Qatar, ligesom reglerne foreskriver, at fans ikke må fjerne trøjer under kampe.

Og for kvindelige besøgende i Qatar forventes det, at påklædningen er anstændig. Det vil sige, at alt fra skuldre til knæ skal dækkes til.

Flere medier beretter godt nok, at kvinden blev eskorteret ud fra stadion af sikkerhedsvagter.

Hun fik lov til at forlade stadionet og har aldrig på noget tidspunkt været i politiets varetægt i Qatar, skriver Sportbible blandt andet.

Argentina vandt som bekendt den dramatiske VM-finale over Frankrig efter forlænget spilletid og en afgørelse i straffesparkskonkurrence.

Og lige nu er en massiv folkefest i gang i Argentina for at fejre VM-trofæet.