William Kvist har spillet sin sidste landskamp. Efter kampen mod Kroatien annoncerede han sit farvel, og det gjorde han med en tale foran hele truppen.

Her er, hvad han fortalte i omklædningsrummet, da han over for sine holdkammerater løftede sløret for den beslutning, han havde truffet inden VM.

»Jeg sagde det til holdet, da Simon og Åge havde sagt nogle ord. Jeg sagde, at de godt kunne klare sig uden mig, for det kunne jeg jo se, og de ville nok glæde sig til ikke have mig til at råbe af dem til træning på samme måde som før. Det er jo bare dejligt at kunne mærke det,« siger William Kvist, der giver denne begrundelse som årsag til sin beslutning:

»Alting har sin tid. Jeg har nu spillet 81 kampe og tre slutrunder. Det må være tid for nogle andre til ligesom at tage over nu her. Nu har jeg nydt denne her kvalifikation rigtig, rigtig meget. Det er klart, at slutrunder er det største, det er altid en ære, men der er to år til den næste, og der tror jeg, at der er nogle andre, der skal tage stafetten videre. Det er sådan set det.«

William Kvist gik efter kampen mod Kroatien rundt for sig selv på banen i lang tid for at fordøje det hele. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere William Kvist gik efter kampen mod Kroatien rundt for sig selv på banen i lang tid for at fordøje det hele. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er glad og stolt. Jeg kan bare sige, at professionel fodbold er meget professionel i øjeblikket og bliver det mere og mere. Men det der med at stå i Parken og synge nationalmelodien. Der føler man bare en eller anden sammenhængskraft som dansker. Det giver vinger, som jeg altid vil huske på, og som jeg også vil glæde mig til at opleve på den anden side. Det kommer jeg til at savne,« tilføjer 33-årige William Kvist, der nok trækker landsholdsstikket og har store problemer med at få spilletid i sin klub FC København, men han ønsker ikke helt at stoppe med fodbolden.

William Kvist regner med, at de andre spillere bliver glade for, at han ikke længere skal råbe af dem til træning. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere William Kvist regner med, at de andre spillere bliver glade for, at han ikke længere skal råbe af dem til træning. Foto: Liselotte Sabroe

»Nu har jeg to gode år tilbage i FCK, og jeg er rigtig god til at tage de ting, som står forrest i bunken. Nu skal jeg lige have noget familietid med mine børn og min kone på ferie, og så tager vi rejsen videre derfra. Jeg har gode år endnu. Og jeg har lysten til det,« understreger han.