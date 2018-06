I aften sker det! Fire års VM-hungren bliver afløst af fodboldfest, når verdens største sportsbegivenhed for alvor sparkes i gang og markerer starten på fodbold-VM i Rusland.

Og er du blandt dem, der foretrækker at se den kommende VM-slutrunde på storskærm og synge nationalsangen i kor med tusindvis af andre danskere og turister, får du her overblikket over, hvor det kan lade sig gøre i de fire største danske byer.

København

Først og fremmest er den ellers velkendte storskærm på Islands Brygge ikke kommet op i år. Men det betyder ikke, at københavnerne må nøjes med at se VM hjemmefra. Tværtimod.



Telia Parken

Den 16. juni klokken 14:00 åbner portene til Telia Parken, hvor du og 25.999 fodboldentusiaster kan se Danmarks første puljekamp mod Peru. Og du behøver ikke at være nervøs for skærmens størrelse, der er ikke mindre end 22 x 12 meter (264 kvadratmeter). Arrangementet er gratis og efter først til mølle-princippet.



Tivoli

Kan du lide at se fodbold i smukke omgivelser? Så inviterer TV 2 og Tivoli til VM-fest torsdag den 21. juni, når Danmark i sin anden gruppekamp brager sammen mod Australien kl. 14:00. Der er fri entre til Tivoli til de første 10.000 fodboldgæster, der kan se kampen med stadionstemning på en 30 kvadratmeter stor skærm. Derudover viser Tivoli 20 øvrige kampe fra de indledende runder.

Bremen Teater

På Bremen Teater har du muligheden for at se alle tre af Danmarks gruppekampe. Det finder sted i Salen, hvor man, udover at se kampene i god stemning, også kan nyde en kold fadøl og en flæskestegssandwich fra menuen. Arrangementet er gratis, men man skal melde sig til på mail, hvis man vil sikre sig en plads. Dørene åbner halvanden time før kampstart.

Det er også muligt at følge slutrunden andre steder i Hovedstadsområdet. I Køge vises de tre indledende puljekampe på Kulturtorvet, ligesom Hafnia-Hallen i Valby også viser VM på storskærm.

Aarhus

Den nye havneplads mellem Dokk1 og Navitas

Her har DR i samarbejde med Aarhus Kommune etableret en fanzone på havnepladsen med storskærm og masser af fodboldhygge. Der vil nemlig være mulighed for at se samtlige kampe til VM-slutrunden i Rusland. Lige fra Danmarks tre gruppekampe mod Peru, Australien og Frankrig til åbningskampen mellem Rusland og Saudi-Arabien og naturligvis også finalen den 15. juli.

Studenterhus Aarhus

Har du brug for en pause fra Habermaas og andengradsligninger? Så kan du skifte eksamenslæsningen ud med VM-bold på storskærm i Stakladen, når Danmark og Australien tørner sammen i den anden gruppekamp.

Aalborg

Gl. Torv

Her er der en VM-fanzone gennem hele slutrunden, hvor samtlige kampe bliver vist på storskærm på Gl. Torv. Der er ifølge arrangørerne lagt op til en folkefest med livemusik og stande, hvor man kan købe VM-merchandise.



Heidis Bier Bar i Jomfru Ane Gade

Er man til stemning i mindre skala? Så sættes der en storskærm op i gården hos Heidis Bier Bar. Og her vises 'samtlige kampe fra slutrunden' ifølge Aalborg Nu.



Musikkens Plads

Kan du godt lide ting, der er gratis? Så skal du måske til Musikkens Hus, hvor man kan opleve VM-fodbold på storskærm med gratis Coca-Cola og VM-merchandise. De viser Danmark-Peru, ligesom der også vil være fodboldaktiviteter for både store og små.

Odense

Arkaden

Du skal ikke længere end til Odense Centrum for at se Danmarks tre gruppekampe mod Peru, Australien og Frankrig. Arkaden Food Market viser nemlig kampene på storskærm.



Flakhavne

Du kan se Danmarks to sidste gruppekampe, mod Australien og Frankrig, på storskærm på Flakhaven. Arrangementet er gratis og en del af DBU Tour 2018, som i andledning af Fodboldens Dag også byder på flere fodboldaktiviteter.



Kongens Have

Er du kun til det helt store festfyrværkeri? Så kan du roligt vente til den 15. juli, hvor Kongens Have i Odense viser VM-finalen på storskærm - måske endda med dansk deltagelse?

Fakta Danmars foreløbige program ved VM Åge Hareides tropper er i gruppe C, og de første tre kampe ser ud som følger:



16. juni: Peru - Danmark, kl. 18.00

21. juni: Danmark - Australien, kl. 14.00

26. juni: Danmark Frankrig, kl. 16.00

Diverse

DBU har arrangeret den såkaldte 'DBU Tour'. Det betyder, at DBU rejser rundt omkring i landet og afholder både 'VM i straffe' samt 'Fodboldens dag' i forskellige danske byer.

Samtidig bliver der i disse byer sat en storskærm op, så de mange fremmødte kan se udvalgte VM-kampe.

Det bliver blandt andet muligt at se Danmarks kamp mod Peru på Stændertorv i Roskilde, og når Åge Hareides tropper skal i aktion mod Australien, vises denne kamp på Torvet i Herning.

Selve VM-finalen bliver vist et sted i København på en endnu ukendt lokation.

Der bliver spillet i alt 64 kampe ved VM i Rusland, der starter den 14. juli i Moskva og slutter igen den 15. juli samme sted.

Man vil også kunne se fodboldkampene hjemme i stuen på både DR og TV 2, der har sikret sig tv-rettighederne.