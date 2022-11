Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

1. juli 2018 ændrede en storm af had karrieren for Nicolai Jørgensen.

For da landsholdsangriberen gik til bolden og misbrugte et straffespark, så Kroatien kunne tage billetten videre til kvartfinalen ved VM, da røg Jørgensen ind i en byge af dårlig samvittighed, had og hårde beskeder.

For selvom Christian Eriksen og Lasse Schöne også brændte fra pletten i samme straffesparkskonkurrence, ja, så var det Jørgensen, der blev gjort til den helt store syndebuk – og han fik danskernes had at mærke på de sociale medier.

»Det straffespark og det had, der kom efterfølgende, det har fyldt utroligt meget i for lang tid. Jeg var slet ikke klædt på til det. Jeg mistede lysten til fodbold,« fortæller Nicolai Jørgensen, da B.T. møder ham i hans lejlighed i indre København.

Nicolai Jørgensen i momentet efter, at den kroatiske målmand har snuppet hans straffespark. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicolai Jørgensen i momentet efter, at den kroatiske målmand har snuppet hans straffespark. Foto: Liselotte Sabroe

»Normalt er jeg altid et positivt menneske, men de reaktioner gjorde, at jeg havde en periode, hvor jeg lukkede mig inde og var mere tilbageholdende end normalt. Det påvirkede mig helt vildt – og ja, det er jo den negative bagside ved sociale medier.«

»Det ændrede karrieren for mig. Det vil jeg ikke lyve om.«

For selvom angriberen allerede havde prøvet lidt af hvert i karrierens løb, så var de tusindvis af – ofte skarpe – holdninger til ham mere, end han kunne kapere.

Og det tog han med sig på banen.

Nicolai Jørgensen forlod i sommer FC København og er endnu ikke på kontrakt. Han håber, at der til januar kan tages et nyt skridt i karrieren. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Nicolai Jørgensen forlod i sommer FC København og er endnu ikke på kontrakt. Han håber, at der til januar kan tages et nyt skridt i karrieren. Foto: Bax Lindhardt

»Det var lidt en traumeagtig ting, jeg fik. Det hang i mig. Jeg var meget låst, var mere nervøs og jeg tænkte meget mere over tingene, end jeg var vant til. Så det ramte mig.«

I dag er Nicolai Jørgensen 31 år.

Han er uden kontrakt og har fået traumetilstanden på afstand – blandt andet med hjælp fra en massiv indsats med mentaltrænere og forskellige coaches.

»Det hjalp at snakke med dem. Jeg følte ikke, jeg var helt mig selv, og der ændrede sig nogle ting i mig, der var svære at slippe af med.«

»Jeg har altid gået op i, at folk kunne lide mig. Lige fra jeg var lille i skolen og skulle være klassens klovn, og jeg prøvede at inddrage folk i de ting, jeg lavede. Så det var svært at komme af med oppe i skallen, at folk havde så negative meninger om en.«

Jørgensen håber, at hans historie kan få personer, der skulle overveje at gribe til hårde kommentarer på internettet til at tænke sig om en ekstra gang.

»Det er svært for mig at forstå, hvad folk får ud af det. Hvis man er 11 år, så ved man måske bare ikke bedre, men man skal passe på, hvad man siger til andre. Folk er jo bare mennesker, og det (negative kommentarer, red.) ændrer ikke på noget alligevel.«

Du kan se Nicolai Jørgensen fortælle om episoden øverst i denne artikel.