Et ord.

Mere skulle der ikke til fra Kasper Schmeichel på det afsluttede pressemøde op til tirsdagens danske VM-skæbnekamp mod Frankrig for at få en hel sal af journalister til at bryde sammen af grin.

Ét ord, to bogstaver.

»No.«

Den danske landsholdsmålmand svarede med det korte 'nej' til et laaaangt spørgsmål fra en journalist, der er blevet gengivet i sin helhed af TV 2.

»Føler du et pres over at være søn af fodboldlegenden Peter Schmeichel, der vandt alt med Manchester United? Ved siden af det har du haft en god karriere i Leicester City. Men føler du noget pres ved at være søn af din far?« lød spørgsmålet.

Kasper Schmeichel fik ikke bare salen af journalister til at bryde ud i latter med sit svar. Også den danske landstræner, Åge Hareide, og holdkammeraten Christan Eriksen, der begge også sad på podiet mandag, havde svært ved at holde latteren tilbage.

Flere store grin. Foto: Liselotte Sabroe

Men det var ikke slut her. For der var en anden journalist, der åbenbart ikke havde forstået en hentydning.

Senere på pressemødet fik Kasper Schmeichel så et andet spørgsmål, hvori hans far også indgik.

»I kan komme til at spille mod Kroatien. Hvad synes du om det kroatiske landshold, og kan du huske, da din far mødte Davor Suker for 22 år siden (den kroatisk angriber scorede to mål i 3-0-sejren over Danmark ved EM i 1996, red.)?

(L-R) Denmark's coach Age Hareide, goalkeeper Kasper Schmeichel and midfielder Christian Eriksen attend a press conference at Luzhniki Stadium in Moscow on June 25, 2018, ahead of the Russia 2018 World Cup Group C football match between Denmark and France. / AFP PHOTO / Yuri CORTEZ Foto: YURI CORTEZ

Spørgsmålet fik hurtigt Åge Hareide og Christian Eriksen til igen at begynde at grine, allerede inden Kasper Schmeichel fik afleveret sit svar:

»Først og fremmest skal vi gå videre til næste runde, før vi tænker på det. Og nej, jeg var nok for ung,« lød det fra den 31-årige målmand

Og skulle man være i tvivl. Ja, så er Kasper Schmeichel ved at være træt af at høre på spørgsmål om sin far. Senere på dagen lagde han følgende på Twitter:

»Dit ansigt, når man for fjerde gang i træk ved et VM-pressemøde bliver spurgt til sin far.«

Your face when you get asked about your dad for the fourth time in a row at a World Cup press conference pic.twitter.com/jKqJn1vhkr — Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) June 25, 2018

Danmark møder Frankrig i den afgørende VM-gruppekamp tirsdag kl. 16.