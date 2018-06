Det er tre uger siden, at Christian Eriksen blev far til en dreng, og da han i kampen mod Australien scorede til 1-0 på en svær detalje, blev det fejret med en særlig hilsen til sønniken.

Landsholdets store stjerne løb straks ud til tilskuerne og kameraet og viste sin støvle frem, og på den stod fødselsdagen indgraveret, men der var ikke noget navn. Så hvad hedder Christian Eriksens søn egentlig? Det spurgte B.T. ham om, men det er endnu ikke noget, offentligheden får at vide.

»Jeg har ikke delt det med nogen, det er sjovere at lade være,« siger Christian Eriksen, der af naturlige årsager ikke har set meget til sin nyfødte dreng.

Christian Eriksen fejrer her sit mål mod Australien. Foto: Martin Meissner Vis mere Christian Eriksen fejrer her sit mål mod Australien. Foto: Martin Meissner

Siden mandag i sidste uge han været med landsholdet i Rusland, og Christian Eriksen kan mærke, at afsavnet bliver større og større.

»Det er selvfølgelig en speciel situation, når du har været væk i lang tid. Nu har jeg været væk i nærmest en måneds tid. Det bliver selvfølgelig hårdere og hårdere, og det kan man også mærke hjemmefra. Men der er ligesom et mål med at være her, og det er ligesom også det, der hersker,« siger Christian Eriksen og tilføjer om at følge med i sit barns udvikling på telefonen:

Christian Eriksen har været væk fra sin søn i to uger. Foto: PETER POWELL Vis mere Christian Eriksen har været væk fra sin søn i to uger. Foto: PETER POWELL

»Han bliver større og større. Jeg går glip af det, men jeg er også med på sidelinjen, bare på en anden måde. Det eneste, jeg ligesom går glip af, er, hvis han græder. Jeg ser ham selvfølgelig kun på telefonen, når han griner, så det er godt,« forklarer Christian Eriksen, der også har andre opgaver at tænke på med henblik på søndagens VM-brag mod Kroatien:

Christian Eriksen følger med i sit barns udvikling på telefonen. Foto: PILAR OLIVARES Vis mere Christian Eriksen følger med i sit barns udvikling på telefonen. Foto: PILAR OLIVARES

»Følelserne og tankerne på kampen kommer selvfølgelig tættere og tættere på, men jeg tror, at vi lader op på samme måde som til en anden kamp. Det handler om at få et resultat. Det gjorde det også i gruppen, hvor vi skulle have nok point til at komme videre. Det handler det også om mod Kroatien. Det er selvfølgelig en alt eller intet-kamp, og du er nødt til at lægge alt ind på banen. Der er ikke rigtig andre muligheder.«