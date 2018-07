Christian Eriksen var skuffet. Over sig selv - ikke over holdet. Slet ikke.

Men det bedste danske bud på en international superstjerne opførte sig også præcis som sådan en efter en kamp, hvor han var en af tre danskere, der brændte et straffespark i nederlaget til Kroatien.

»Jeg er selvfølgelig skuffet. Vi havde sat håbet op efter at gå videre. Og dem af os, der brændte et straffespark, kommer til at have en rigtig hård nat, tror jeg,« sagde en meget fattet og nøgtern Christian Eriksen, som regner med, at det straffespark vil forfølge ham i et godt stykke tid.

Christian Eriksen brænder straffe og trøstes af Henrik Dalsgaard under 1/8-finalen og straffespark mellem Danmark-Kroatien på Nizhny Novgorod Stadium.

»Lige pt. vil jeg nok huske VM for, at jeg brændte et straffe. Det vil jeg se for mig rigtig mange gange. Når vi kommer lidt længere, kan jeg måske sidde og tænke over, hvad vi har gjort til VM. Men det kommer nok først senere.«

Christian Eriksens VM har været specielt. Især det udenom. For længe handlede optakten til slutrunden om, hvorvidt Tottenham-profilen ville nå at blive far til sin førstefødte, før Danmark rejste til Rusland. Det gjorde han og kæresten Sabrina. Og det kostede en testkamp mod Sverige og et par dage hjemme på Fyn, men så kunne Eriksen også sætte sig på samme fly som holdkammeraterne mod den russiske tivoli-by Anapa, hvor det danske landshold havde lejr.

Christian Eriksen får en trøstende hånd i nakken af Simon Kjær.

Nu skal han hjem igen. Og derhjemme venter noget af det, som måske kan fjerne spidsen af skuffelsen. Noget, han ikke har haft til at hjælpe sig i bearbejdelsen af tidligere skuffelser. Nemlig den lille nyfødte.

»Førhen skulle jeg ikke rigtig hjem til noget. Nu har jeg noget, jeg skal hjem til. Det bliver ikke nemt at kunne glemme. Jeg tror først, det går op for os senere, hvor stor en mulighed vi har misset. Fodbold er jo en irriterende sport nogle gange, når det går sådan her. Men vi skal jo videre. Jeg tror, de fleste allerede snart starter i deres klubber, så der er ikke meget betænkningstid, og det er måske meget godt,« siger Christian Eriksen.

Christian Eriksen var ikke den eneste, der brændte straffespark. Nicolai Jørgenseng og Lasse Schöne brændte også deres forsøg, og så var Danmark ude, selv om Kasper Schmeichel ikke nøjedes med at tage Luka Modrics forsøg kort før slutfløjtet i den forlængede spilletid. Han garnerede med to redninger i straffesparkskonkurrencen også.

Det danske landshold ærgrer sig efter den tabte straffesparkskonkurrence.

»Når man har en målmand, der tager to straffespark, bør man vinde straffesparkskonkurrencen. Så bør man score de mål, der skal til. Men det er nemmere sagt end gjort, og vi er skuffede. Men jeg tror, at Kasper vil holde hovedet højt. Han vil også være skuffede ligesom os, men han spillede en rigtig god kamp,« siger Eriksen, der ligesom mange af sine holdkammerater ærgrede sig ekstra meget over at ryge ud lige inden en kvartfinale mod Rusland.

»Det er ekstra bittert. Vi kunne næsten ikke have sat os selv i en bedre situation, og vi snakkede om, at det var ekstra bittert at vide, at vi kunne have mødt Rusland, hvilket havde betydet, at det var endnu nemmere. Nu må vi håbe, at Kroatien går hele vejen, så vi er røget ud til det bedste hold.«