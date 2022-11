Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var ikke spillet meget mere end to minutter af Danmarks VM-premiere mod Tunesien, da Christian Eriksen måtte springe for livet.

Tunesernes kronragede midtbanebæst Aissa Laidoini kom med 120 kilometer i timen ind i en tackling, der med lidt uheld kunne have kostet nogen førligheden. Og efterfølgende opildnede han med fråde om munden de 30.000 ellevilde tunisiske tilskuere.

Eriksen mente efter kampen – med et klart fynsk glimt i øjet – at tacklingen skulle have kostet en udvisning.

»Han skal have rødt kort. Helt sikkert. Nej, jeg rørte bolden, og så kommer han flyvende, det var egentlig ikke noget overraskende, men selvfølgelig vidste vi, at de ville komme med en masse intensitet.«

Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Foto: MIGUEL MEDINA

»Jeg nåede at grine ad det. Jeg står selv og griner og smiler til ham og siger: 'hvad er det, der foregår', men jeg tror, at det er meget emotionelt. Det kan man jo mærke på dem. De går meget op i det og vil gerne have fansene med,« lød det fra den danske stjerne.

»Det mangler vi danskere måske en gang imellem. Der er vi måske lidt kedelige i forhold til det. Der er selvfølgelig tid og sted, man gør det på. Det er ikke hver dag, at man jubler over en tackling.«

Tunesiens danske islæt, Anis Ben Slimane, var ikke overrasket over Aissa Laidounis flyvende tackling.

»Han er den type spiller, der godt kan lide at få gang i fansene. Det er fedt. Det giver blod på tanden og gang i lægterne. Jeg synes, det er fint,« var Brøndby-spillerens konklusion.