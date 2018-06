Så er vi for alvor i gang.

Slut med premierenerver, og at vi lige skal ind i turneringen. Alle de bedste spillere har nu spillet to kampe ved VM, og det er blevet tid til at se, hvordan stjernerne har klaret sig. Og selvfølgelig om vores alle sammens Christian Eriksen rykker nærmere toppen eller bunden i forhold til de allerbedste.

Som efter første runde har vi her på B.T. allieret os med den tekniske direktør i Shanghai SIPG, danske Mads Davidsen, og han giver her sin vurdering af topspillerne. De nu 11 superstjerner, fordi Mohamed Salah igen er klar og var med for Egypten i deres kamp mod Rusland.

Her er Mads Davidsens power ranking af VMs største stjerner efter den anden kamp i alle grupper:



1. Eden Hazard, Belgien

»Som jeg analyserede efter runde et, så tegner det til en stor slutrunde for Chelsea-stjernen og muligvis også hans landshold. Igen mod Tunesien var Hazard stærk, holdet flyvende og med to scoringer tordnede Hazard i top på VM’s formbarometer. Flest afslutninger (4 i alt), tre skabte chancer, flest en mod en-udfordringer af samtlige spillere og næstflest aktioner på den sidste tredjedel viser den store rolle, Hazard har for dette belgiske mandskab.«

2. Harry Kane, England

»Det er svært at negligere 60 minutter og tre scoringer på tre afslutninger, som Kane leverede mod Panama. To på straffespark, et afrettet skud og de to mål efter hjørnespark mod Tunesien sender Kane på fem mål og i skrivende stund topscorer ved VM-slutrunden. Spillemæssigt har den engelske kaptajn og holdet fortsat ikke vist os, hvilket niveau de har mod de bedste nationer, men Kane er for alvor trådt ind på den store scene rent scoringsmæssigt med fem scoringer i to VM-kampe.«

3. Kevin De Bruyne, Belgien

»Det var langt mere Manchester City-De Bruyne, vi så mod Tunesien end i den første kamp. Han kom 10-15 meter længere frem på banen, og det passer hans spil og rolle. Flest skabte chancer af alle i kampen (fem) og flest pasninger inde på det sidste tredjedel af banen (21) viser, at De Bruyne er i gang ved dette VM for alvor.«

4. Philippe Coutinho, Brasilien

»Står noteret for flest afslutninger af alle mod Costa Rica med seks i alt og blev redningsmanden med 1-0-scoringen i kampens overtid. Han skaber også flest chancer af samtlige spillere på banen – ligeledes seks i alt, og generelt er Coutinho pt. Brasiliens bedste offensive kort – han har fået rytmen og roen i sit spil modsat flere andre på holdet, der fortsat har mere hjerte end hjerne med på banen.«

5. Cristiano Ronaldo, Portugal

»Endnu en afgørende scoring fra Cristiano Ronaldo i runde to, der igen blev den kampafgørende spiller for Portugal. Men det var også det. I resten af kampen var stjernespilleren usynlig og lykkedes med meget lidt af sine få aktioner. Han stod til slut noteret for ukarakteristisk få offensive aktioner, skabte blot en målchance og havde ingen succesrige en mod en-aktioner. Han har med andre ord udviklet til en rendyrket 9’er og målscorer i feltet.«

6. Christian Eriksen, Danmark

»Et fremragende mål af Christian Eriksen mod Australien tæller naturligt til plussiden – teknisk meget vanskelig detalje at ’slice’ bolden fra et højt opspring - og atter kampafgørende for Danmark. Han leder fortsat, som holdet, efter det spillemæssige niveau fra kvalifikationen og smed for mange bolden i anden halvleg, men point skaffer han fortsat, og hans ene assist og ene mål indtil videre er årsagen til, at Danmark har fire point.«

7. Neymar, Brasilien

»Pil op for superstjernen – ikke kun for hans første scoring ved dette VM, men også for flere positive aktioner end i den forrige kamp. Dog som nævnt efter spillerunde et fortsat for emotionelt og mentalt ustabilt af Neymar, hvilket hans reaktion efter kampen også viste – han føler et kæmpe pres, og det har indtil videre hæmmet hans spil.«

8. Luis Suarez, Uruguay

»Barcelona-stjernen blev matchvinder mod Saudi Arabien og har dermed også scoret i tre VM-slutrunder i træk, hvilket naturligvis viser klassen. Men ligesom holdet var det ingen stor præstation af Suarez. Målet var et tilfældigt nedfald efter et hjørnespark, Han havde igen få offensive aktioner – fem afslutninger på mål, to skabte chancer og ingen udfordringer, så vi har i den grad fortsat til gode, at både Suarez og Uruguay folder sig ud i turneringen.«

9. Antoine Griezmann, Frankrig

»Han er blevet en ’kastebold’ i den franske formation af landstræner Didier Deschamps – denne kamp mod Peru benyttet som 10’er bag target-spilleren Oliver Giroud. Igen en relativ anonym præstation af EM 2016-topscoreren og kun fire succesfulde aktioner ud af i alt 11 på banens sidste tredjedel tegner også billedet af en spiller, der leder efter sin rolle og identitet på dette franske VM-hold.«

10. Mohamed Salah, Egypten

»Så kom frelseren og landets store stjerne på banen og på måltavlen, men Salah kunne ikke stoppe den egyptiske nedtur. Det blev til i alt fire afslutninger og en scoring på straffespark i kampen. Men han virkede hæmmet, uden kamprytme og den normalt så stærke individualist havde bemærkelsesværdige nul succesrige en mod en-aktioner på sine i alt fem forsøg, så det var begrænset, hvad der lykkedes for Premier League-topscoreren i denne kamp.«