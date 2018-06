Nordens og Skandinaviens bedste fodboldspiller – han er dansk.

Efter mere end et årti med Zlatan Ibrahimovic som den både kronede og ukronede fodboldkonge af Norden er der nu en ny mand på tronen. En mand med rødbedefarvet pas, fynskklingende dialekt og to så usædvanligt sædvanlige danske navne som ’Christian’ og ’Eriksen’.

I forbindelse med VM har B.T. allieret sig med et panel af Nordens fremmeste fodboldeksperter. To fra Norge, to fra Sverige, to fra Island, to fra Finland og naturligvis to fra Danmark. Ti i alt. Målet har været at kåre Nordens bedste spiller – og dommen er glasklar. Tottenhams og Danmarks midtbanekreatør Christian Eriksen har måske endnu ikke brændt banen helt af i Rusland. Men han er det bedste, Skandinavien har at byde på.

Eriksen, der brillerede med et af VMs hidtil bedste mål i torsdags mod Australien, scorer maksimumpoint hos otte af de ti fodboldeksperter, der består af eksperter, redaktører, tidligere landsholdsspillere og nogle af de dygtigste fodboldskribenter i de nordiske lande. Han vinder dermed kåringen overbevisende med 17 point ned til nummer to.

Hver ekspert fik til at opgave at fordele fem point til spilleren, der i deres øjne er Skandinaviens bedste, fire til nummer to, tre til nummer tre – og så fremdeles. Christian Eriksen fik 48 af 50 mulige point. De to eksperter, der ikke rangerer Eriksen højest, har Middelfart-knægten som nummer to.

Den danske nummer ti henviser Islands og Evertons stjernespiller Gylfi Sigurdsson til andenpladsen og den svenske kantstjerne Emil Forsberg til en placering som nummer tre. Først herefter kommer manden, der siden begyndelsen af 00'erne har været Skandinaviens med afstand største, bedste og mest omtalte fodboldnavn – den svenske superstjerne Zlatan Ibrahimovic.

Fakta Sådan stemte journalisterne Víðir Sigurðsson, sportsredaktør (Morgunbladid, Island)

5 Christian Eriksen (Danmark)

4 Gylfi Sigurdsson (Island)

3 Kasper Schmeichel (Danmark)

2 Andreas Christensen (Danmark)

1 Jóhann Berg Gudmundsson (Island) Hjörvar Ólafsson, fodboldjournalist (Frettabladid, Island)

5 Zlatan Ibrahimovic (Sverige)

4 Christian Eriksen (Danmark)

3 Gylfi Sigurdsson (Island)

2 Emil Forsberg (Sverige)

1 Victor Lindelöf (Sverige) Simon Bank, journalist, klummeskribent og forfatter (Aftonbladet, Sverige)

5 Christian Eriksen (Danmark)

4 Gylfi Sigurdsson (Island)

3 Emil Forsberg (Sverige)

2 Nicolai Jørgensen (Danmark)

1 Andreas Christensen (Danmark) Daniel Kristoffersson, journalist og klummeskribent (Expressen, Sverige)

5 Zlatan Ibrahimovic (Sverige)

4 Christan Eriksen (Danmark)

3 Gylfi Sigurdsson (Island)

2 Emil Forsberg (Sverige)

1 Nicolai Jørgensen (Danmark) Jesper Mathisen, fodboldekspert (TV2 Norge)

5 Christian Eriksen (Danmark)

4 Gylfi Sigurdsson (Island)

3 Emil Forsberg (Sverige)

2 Thomas Delaney (Danmark)

1 Kasper Schmeichel (Danmark) Øyvind Brenne, sportsredaktør (VG, Norge)

5 Christian Eriksen (Danmark)

4 Emil Forsberg (Sverige)

3 Simon Kjær (Danmark)

2 Gylfi Sigurdsson (Island)

1 Moi Elyounussi (Norge) Ilkka Laitinen, journalist (Iltalehti, Finland)

5 Christian Eriksen (Danmark)

4 Zlatan Ibrahimovic (Sverige)

3 Gylfi Sigurdsson (Island)

2 Emil Forsberg (Sverige)

1 Aron Gunnarsson (Island) Mika Väyrynen, fodboldekspert og tidligere finsk landsholdsspiller

5 Christian Eriksen (Danmark)

4 Emil Forsberg (Sverige)

3 Lukas Hradecky (Finland)

2 Nicolai Jørgensen (Danmark)

1 Gylfi Sigurdsson (Island) Morten Bruun, fodboldekspert og tidl. landsholdsspiller (Discovery og DR, Danmark)

5 Christian Eriksen (Danmark)

4 Gylfi Sigurdsson (Island)

3 Emil Forsberg (Sverige)

2 Simon Kjær (Danmark)

1 Joshua King (Norge) Søren Klæstrup, sportschef (B.T., Danmark)

5 Christian Eriksen (Danmark)

4 Emil Forsberg (Sverige)

3 Gylfi Sigurdsson (Island)

2 Kasper Schmeichel (Danmark)

1 Simon Kjær (Danmark)

Zlatans tid synes imidlertid ovre efter skiftet til den amerikanske liga og LA Galaxy. Blot tre af de ti eksperter har fundet plads til angriberen blandt deres bud på Nordens fem bedste spillere. Alligevel er det blevet til to førstepladser og en andenplads til svenskeren, der dermed endnu engang deler vandene.

15 spillere har fået point i kåringen, der placerer Kasper Schmeichel og Simon Kjær på en delt femteplads, mens Nicolai Jørgensen, Andreas Christensen og Thomas Delaney følger lige efter. I alt klemmer seks danskere, tre svenskere, tre islændinge, to nordmænd og en finne sig ind på listen, der indeholder 11 spillere, som lige nu kan opleves på de nordiske hold til VM i Rusland.

Der er dog kun én nummer ét. Han er dansk og hedder Christian Eriksen:

1. Christian Eriksen, Danmark (48 point)

2. Gylfi Sigurdsson, Island (31 point)

3. Emil Forsberg, Sverige (27 point)

4. Zlatan Ibrahimovic, Sverige (14 point)

5. Simon Kjær, Danmark (6 point)

5. Kasper Schmeichel, Danmark (6 point)

7. Nicolai Jørgensen, Danmark (5 point)

8. Andreas Christensen, Danmark (3 point)

8. Lukas Hradecky, Finland (3 point)

10. Thomas Delaney, Danmark (2 point)

11. Victor Lindelöf, Sverige (1 point)

11. Aron Gunnarsson, Island (1 point)

11. Joshua King, Norge (1 point)

11. Jóhann Berg Gudmundsson, Island (1 point)

11. Moi Elyounoussi, Norge (1 point)

