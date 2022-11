Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der har længe været mystik omkring, hvorvidt Simon Kjær vil spille protestanførerarmbindet med budskabet 'One Love'.

Men lørdag kunne Christian Eriksen løfte sløret.

»Jeg har hørt i dag, at beslutningen er taget - og Simon kommer til at spille med det,« lød det fra Eriksen.

Dermed ser det altså ud til, at det danske landshold går imod FIFA, der tidligere lørdag dikterede, at VM-nationernes anførere skal bære et særligt anførerbind med budskaber, som fodboldorganisationen kan stå inde for.

Danmark følger altså i fodsporene på England, der også har meddelt, at anfører Harry Kane ifører sig det regnbuefarvede One Love-anførerbind under VM-kampene.

Det vides endnu ikke, om det vil medføre sanktioner fra FIFA.

Og Eriksen vil ikke udelukke, at anførerbindet bliver den eneste danske protest, når Danmark går på banen tirsdag til kampen mod Tunesien

»Vi spiller med One Love-armbindet, og så må vi se, om vi gør mere ud over det,« sagde den danske stjerne.

»Vi gør, hvad vi kan.«

Opdateres