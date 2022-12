Lyt til artiklen

Offensivprofilen Raheem Sterling er ude af Englands trup til ottendedelsfinalen mod Senegal.

Det skriver det engelske forbund (FA) på Twitter.

Ifølge forbundet er Raheem Sterling ikke i truppen til søndagens kamp på grund af familiære årsager.

27-årige Sterling har ellers været en afgørende figur for Gareth Southgates mandskab gennem længere tid.

Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Foto: ODD ANDERSEN

I stedet starter Sterlings tidligere klubkammerat i Manchester City Phil Foden i det engelske angreb sammen med Bukayo Saka og Harry Kane.

Sterling står noteret for 81 kampe og 20 mål for England, og de seneste to optrædener kom ved det igangværende VM.

Her startede han inde og scorede en enkelt gang i 6-2-sejren over Iran og fik genvalg til 0-0-kampen mod USA, inden han fra bænken så 3-0-sejren over Wales.

Hvis England slår Senegal i søndagens ottendedelsfinale, skal holdet først i aktion igen lørdag. Her møder vindere af søndagens opgør Frankrig i kvartfinalerne.

Ready for the Round of 16!pic.twitter.com/Mv4DoEsBO6 — England (@England) December 4, 2022

Det danske landshold er også meget bekendt med Sterlings offensive kvaliteter og han var således også lidt af en kontroversiel karakter i EM-semifinalen i 2021 mod Danmark.

I den forlængede spilletid fik Raheem Sterling tilspillet sig et noget omdiskuteret straffespark i forlænget spilletid, der endte med at sende England i finalen og Danmark ud af turneringen, da Harry Kane først misbrugte sit forsøg fra de 11-meter, men efterfølgende scorede på returbolden fra Kasper Schmeichel.