For to måneder siden var Vitor Fischer kørt ud på et sidespor.

Den flabede offensivspiller var sat af holdet i Bundesliga-klubben Mainz og en plads i Åge Hareides VM-trup lignede en by i Rusland. Få uger senere er virkeligheden en helt anden.

Sidst i januar hentede FC København Fischer 'hjem' til den Superliga, han aldrig tidligere har spillet i. Og siden er han drejet væk fra sidesporet og ind på en succesfuld motorvej, hvor han ikke kigger sig tilbage.

23-årige Fischer er fra dag ét blevet en stjernespiller i både Superligaen og FC København, hvor han har påtaget sig en rolle som både leder og profil. Samtidig har den tidligere Ajax-komet haft en hovedrolle i FC Københavns optur fra et hold i store problemer til nu at være forårets mest vindende mandskab.

Fischer har taget Danmark med storm. Nu er han også stormet ind i Åge Hareides landsholdstrup, og pludselig skal tingene ændre sig, hvis ikke FCK-spilleren skal være en del af sommerens VM-trup.

»Der ser man, hvor vigtigt det er at spille og have en plads og en tro. Selvtilliden er tilbage, og det kører for ham,« siger landstræner Åge Hareide, der ser en stor stjerne i Viktor Fischer af flere årsager end de rent sportslige.

»Han er pludselig i en god position. Han har tilstedeværelsen, og han har en god energi. Han er positiv for et miljø, fordi han altid er i godt humør. Vi ser på den kemiske ting i forhold til at det udenfor bane. Nogle spillere er introverte, og andre er ekstroverte, og når vi skal være sammen så længe, kan vi ikke bare have den ene slags. Vi må have den rigtige blanding. Og det synes jeg, vi har. Det gør mig glad, når spillerne kommer og siger, at de er glade for at se hinanden,« fortsætter landstræneren overfor BT.

En ting er imidlertid en plads i truppen. Noget andet er spilletid. Hovedpersonen selv tager den ydmyg kasket på. Han ved, at han allerede nu er en stor profil på sit danske klubhold, men han anerkender samtidig at mange af hans landsholdskammerater nu spiller på væsentligt større adresser. Derfor stiller han sig for nuværende tilfreds med bare at være blandt Hareides udvalgte.

»Vi har rigtig mange store profiler i Danmark og i dansk fodbold, og der tager jeg den rolle, der bliver mig givet. Lige på nuværende tidspunkt er det nok at være i en stor profil i Superligaen, en stor profil for FCK – og så må jeg se, hvor jeg står henne, når jeg kommer her. Der er spillere, der spiller i de største europæiske ligaer, og som præsterer. Jeg må se mig selv i forhold til dem, og se om jeg kan være med på det niveau og måske på sigt komme til at spille på det niveau igen. Jeg gør mig ikke så mange tanker i forhold til, om mit næste skridt er, at jeg skal starte inden for landsholdet eller hvad det er. Jeg er oprigtigt talt i en periode lige nu, hvor jeg bare nyder, at jeg kan spille fodbold hver weekend, og at jeg også får lov at være med her og vise mig frem og være en del af det, der er et rigtig stærkt dansk landshold,« lyder det fra Fischer, der i FCK både spiller på kanten og i angrebet og i Hareides system ligner et oplagt supplement til Pione Sisto på venstrekanten.

Efter mislykkede ophold i først engelske Middlesbrough og siden Mainz har det tidligere stortalent nu taget skridtet ned. Derned, hvor målet er en genstart af både klub- og landsholdskarriere. Nogle gange tager den slags tid. Andre gange sker det med det samme. I Fischers tilfælde gælder sidstnævnte.

»Jeg synes godt, jeg kan tillade mig at sige, at jeg er der, hvor jeg gerne ville være, da jeg besluttede mig for at skifte. Jeg synes, det er gået rigtig fint i den første tid, og jeg synes, jeg er et fint sted. Jeg skal ikke indhente særlig meget, som man ellers altid kan være bange for, når man skifter til en ny klub. Jeg skal udvikle mig, og jeg kan blive bedre i rigtig, rigtig mange ting og hæve mit niveau endnu højere. På sigt forhåbentlig også over Superligaens niveau. Men lige nu synes jeg, det er meget tilfredsstillende, hvor jeg er – og hvor FCK også er på vej hen,« slutter offensivspilleren, der blandt andet tog 'hjem' til København for at boarde et fly til Rusland til sommer.

Den mission kan meget vel lykkes.