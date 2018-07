Danmark kom foran mod Kroatien efter bare et minut og et mål af Mathias Zanka Jørgensen. Men det står altså 1-1 ved pausen. Det sørgede Mario Mandzukic for.

Det har været ret så middel en indsats af Danmark indtil videre, men kvartfinalehåbet lever endnu! Følg kampen mellem Kroatien og Danmark live her

Her er karaktererne til de danske spillere og den danske landstræner efter første halvleg af 1/8-finalen mod Kroatien:

B.T.s karakter: 7

Målet får han ikke skylden for. Han får også hænderne på kroaternes hårde afslutninger, men returboldene bliver for farlige.

B.T.s pausekarakter: 02

Sløj clearing ved målet - lige i ansigtet på Andreas Christensen. Der har også været problemer med Perisic.

B.T.s pausekarakter: 4

Meget blandet halvleg. Startede godt og var stærk. Så var der den satsede aflevering, der kunne have kostet. Og den der duel mod Rebic må han ikke tabe.

B.T.s pausekarakter: 7

Han har ikke vundet sin plads på grund af evnerne i modstanderens felt. Men hvad så? Hareide tager nok målet med også.

B.T.s pausekarakter: 4

Fantastisk indkast, men det så altså ikke godt ud ved Kroatiens udligning. Har haft det svært defensivt.

B.T.s pausekarakter: 7

En bold smasket op i ansigtet er ikke noget, der kan forebygges. ’AC’ startede stærkt, dykkede siden en smule – men kom op igen

B.T.s pausekarakter: 7

Det er hårdt selskab, Delaney er kommet i. Men han står indtil videre imod. Havde en fod med i målet. En lille én. Det tæller op.

B.T.s pausekarakter: 4

En flot frispilning af Braithwaite var det meste, vi så til Danmarks bedste spiller før pausen. Indtil han ramte trekanten! Men vi kan godt håbe på mere, kan vi ikke?

B.T.s pausekarakter: 7

Han vinder sine hovedstødsdueller. Og de øvrige dueller. Defensivt er han også påpasselig, så det eneste Poulsen har manglet er farligheden.

B.T.s pausekarakter: 4

Angriberen har været lidt for alene på toppen, hvor for meget handler om slåskampe med store kroatiske forsvarsspillere

B.T.s pausekarakter: 7

No nonsense! Det er Martin Braithwaite. Han går direkte mod mål og skaber farlige situationer. Flot 1. halvleg.

B.T.s pausekarakter: 7

Skulle Danmark ikke give los? Og dominere mere? Det lader vente på sig i hvert fald. Men kredit for at gå all in på dødbolde.