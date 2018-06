Danmark er i gang!

Med en sejr på 1-0 over Peru blev det danske VM også skudt i gang i Rusland på Mordovia Arena. Det lyder dystert, men der var lys i mørket. For selvom et par danskere lignede tømmermændsramte russere, var der også gode præstationer.

Det kan du selv se i B.T.'s karakterer, som du får herunder. Fra bedste dansker til dårligste - rangeret fra toppen og ned.