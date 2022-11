Lyt til artiklen

Elgiganten havde op til VM købt og sikret sig rettigheder til at vise tv-reklamer i forbindelse med VM-kampene – men de reklamer bliver sløjfet omgående.

Det oplyser Ditte Opstrup Andersen, der er PR- og kommunikationschef i Elgiganten, til Mediet Markedsføring.

Virksomheden mener ikke, at det er foreneligt at vise reklamer – og dermed få omtale, når VM spilles i Qatar.

»Vi synes ikke, det er foreneligt med vores værdier, der blandt andet handler rigtig meget om, at der skal være plads til alle. Vi kunne se, at der var et mismatch, og derfor tog vi den beslutning,« siger hun.

Beslutningen betyder dog ikke, at det er helt slut med tv-reklamer.

Det betyder dog, at de ikke ligger for tæt på VM-kampene. Altså lige før, under og efter VM-kampene på TV 2.

I Norge har man taget en lignende beslutning, hvilket Elgigantens beslutning kommer i kølvandet på.

Her var Elkjøp, det norske Elgiganten, sponsor på VM-udsendelserne på TV 2 Norge. Men det sponsorat er trukket tilbage, har VG skrevet.

I stedet man har man doneret reklamepladsen til Amnesty International. I det danske tilfælde var der ikke tale om et direkte VM-sponsorat, men købt reklameplads.

Efter den norske beslutning har Elgiganten så kigget sine rettigheder igennem, hvorefter man har taget beslutningen.

Det er blevet stærkt kritiseret, at Qatar har fået VM-rettighederne. Blandt andet fordi, at op mod 6.500 migrantarbejdere har mistet livet under opførelsen af slutrunden, samt for deres syn på kvinder og homoseksualitet.

Sidstnævnt er eksempelvis ulovligt i Qatar.