B.T. har allieret sig med tidligere sportsjournalist på TV 2 Line Ernlund og tidligere administrerende direktør i Parken Sport & Entertainment Dan Hammer under VM.

De vil løbende levere en samlet anmeldelse af tv-dækningen og vurdere, hvordan de to kanaler egentlig gør det hver især både i forhold til den generelle dækning, men også brugen af kanalernes udvalgte eksperter.

'Alle fodboldfans ved, at Glen Riddersholm faldt i gryden med taktik som barn. Så naturligvis blev vi klogere, da han punkterede enhver pause i æteren under kampen mellem Portugal og Spanien.

Fakta Om Dan Hammer Tidligere administrende direktør i selskabet bag F.C. København, Parken Sporten & Entertainment.

Skrev i 2012 ’ Ståle – Vi er hinanden lykkes smed’, om FCK-træner Ståle Solbakken.

Hammer deltager ofte i fodbolddebatprogrammerne ’Fodbold FM’ og Mediano.

Nuværende administrerende direktør, Royal Arena.

I et land uden høje bjerge er der en tynd streg mellem at vide alt og virke bedrevidende, og ”Guld Glen” trampede som en anden Obelix frem og tilbage over den streg i sin VM-debut. Det var ikke lige velafvejet det hele, men Riddersholm ville noget med sin kommentering, og på den måde udmærkede han sig i en TV2-dækning, der har fået en lidt tøvende start. Ikke mindst i det hjemlige studie, der virker rutineramt, selv om denne måneds slutrunde spilles med fødderne og ikke med hænderne eller på cykel.

Vi ved, at Troels Bech, Thomas Frank og eks-dommer Kenn Hansen har ordet i deres magt, men klemt inde mellem nyheder og reklameblokke er det endnu ikke lykkedes Morten Ankerdal & co. at få TV 2's stående meningsmaskine i gear. Kun en knivskarp Peter Sørensen har hævet sig over gennemsnittet.

Det handler primært om taktik på begge kanaler. Det er helt i tidens nørdede ånd, men tyve minutters tilbagelænet småsnak på flow-tv kommer simpelthen til kort overfor de timer af fodboldtekniske podcasts med sultne unge taktikere, der er frit tilgængelige på nettet Dan Hammer

Ovre på DR i Aarhus sidder Peter Møller, eller '32', som han retteligt hedder, og snakker fodbold med kliken, der har det kvindelige islæt, som TV2 mangler trods et årtis forberedelsestid. Det gør de såmænd fint, og Mads Junker er en vidende mand med holdninger, men Aarhus har vist ikke tænkt sig at agere livagtigt bagtæppe til snakken om rummet mellem kæderne. Det døde bagrum på havnen lægger et visuelt låg på begejstringen i DR-studiet.

Ude på Putins stadioner har DR et trumfkort i makkerparret Kraul & Bruun, og de har taget det første stik hjem til Amager. Sportskommentering på dansk tv er en delikat balanceakt mellem kommentator og ekspert, og mon ikke, at de par, der lige nu får baghjul af radiojournalisten fra Østerbro og SIF-backen, snart vil finde deres rytme og forhåbentlig i samme takt som kampenes?

På det redaktionelle plan handler det primært om taktik på begge kanaler. Det er helt i tidens nørdede ånd, men tyve minutters tilbagelænet småsnak på flow-tv kommer simpelthen til kort overfor de timer af fodboldtekniske podcasts med sultne unge taktikere, der er frit tilgængelige på nettet. Den improviserede 3-5-2-snak indfanger desværre heller ikke det unikke ved et VM: Den sjældne globale folkefest med den lange historie, som i fire uger forener verdenen til én tidszone. Og det er en skam.'

Dan Hammers bedømmelse:

DR:

TV 2:

Hvis hold, synes du, er bedst?

'Der var engang, det hed ’Hele Danmarks Hjemmebane’. Det var dengang, man stadig viste fodbold på kanalen. Nu hedder sloganet ’Alt det, vi deler’. Og de gør de så. På TV2. Deler ud af fodbolden i en propfyldt og festklædt Parken. Deler ud af sendesignalet på TV2 Play til alle os, der ikke længere har antennekabler i stuen. Tak!

Fakta Om Line Ernlund Uddannet journalist med en fortid på TV3, DR Sporten og TV2 Sporten.

Ernlund har også en fortid som vært på TV2 NEWS og

På B.T. hvor hun var redaktionschef og debatredaktør.

Hun blev i 2008 kåret som årets kvindelige sportsvært.

Nuværende pressechef for Liberal Alliance.

Dét er at følge med tiden. Møde brugerne, hvor vi er. TV 2 har siden Morten Stig Christensen bankede TV2 Sporten op på Kvægtorvet med stor originalitet og højt ambitionsniveau givet DR og mange andre baghjul. Det var dengang, da man sejrede ad h… til med Flemming Toft og Hut-lit-hut. Det var dengang, TV 2 gjorde sig til dansk mester i at skabe formidable rammer om store sportsbegivenheder.

TV 2 havde ideerne og talentet. Det var TV 2, der fik danskerne til at droppe juli på stranden for at se Ritter, Rolf og Leth på Tour i Frankrig. Gjorde NFL hot og et kapitel helt for sig: Håndbolden.

Jeg har altid været begejstret for tysk tv, hvor de har kun har ÉN kommentator Line Ernlund

Problemet er bare, at nu handler det om fodbold. For håndboldkanalen. Det smager bare lidt af harpiks, når Thomas Kristensen sætter sig bag mikrofonen ved VM, også selv om hans kvaliteter er mange. At han faktisk i mange år kommenterede fodbold og kunne drible sig gennem både analyser og indlevelse med formidabel timing.

Som en bekendt tørt fyrede af der midt i kampen mod Peru: Nu mangler vi bare, at Mikkel Hansen bliver skiftet ind.

Og det får mig til at efterspørge originalitet hos TV2. Når man nu alligevel ikke er en Ferrari ud i fodbolddækning, fordi fodbolden i dag sendes hos NENT (tidl. MTG), Discovery og til dels DR. Hvorfor eksperimenterer man så ikke mere på indhold?

Jeg har altid været begejstret for tysk tv, hvor de har kun har ÉN kommentator, og så gemmer analyserne til studiet. Det kunne være en model, synes jeg, men ja, andre ville sikkert hade det.

Niche-mediet Mediano har fundet sin egen vej ind i VM. Det har et ikke-sportsmedie som Weekendavisen også. De har tænkt nyt og originalt. Min forventning til TV 2 er, at det burde de også kunne, også selv om de stadig skal ramme hr og fru Danmark hjemme i sofaen.

Det har altid været TV 2's styrke, at man troede på egne evner. At man brød grænser. Skabte nye formater og med så stor succes, at en stor del af Danmark i dag sidder i en håndboldhal med klappepølser og har en fest.

TV 2 skabte en fantastisk ramme i Parken forleden. Godt tænkt. Det samme med at ofre finalen for i stedet at kunne sende alle kampe på TV 2 PLAY. Men en flot ramme og god distribution gør det ikke alene.

På indholdssiden mangler jeg stadig at blive overbevist. Mærke, at de også på TV 2 vil noget med deres VM dækning; at de vil sætte et aftryk. For jeg ved, at de kan. Hvis de vil.

PS. Og hvis nogen i mellemtiden savner kant, finurlige ytringer og det muntre hjørne, kan Twitter anbefales som supplement.

PPS. Og hvad med DR, tænker I måske. Jeg er glad. Tilfreds. Til tider decideret begejstret. Som når Flemming Poulsen fyrer denne sætning af:

’Det er til at få baguetten galt i halsen.’ I frustration over den franske indsats mod Australien. Kraul og Co kan deres kram, både på radio og på tv. Peter Møller det samme i studiet. I selskab med Mads Juncker og andre i stilen ’charme, selvtillid og lækkert hår,’ kører de en overbevisende fodbolddækning hjem. Nærmest som en 4-4-2. Det fungerer bare. Jeg forstår dog ikke, hvorfor der er ild i gulvet…?

PPPS. Der kommer mere og grundigere fokus på DR i næste uges anmeldelse.

Line Ernlunds bedømmelse:

TV 2:

DR:

Herunder kan du se, hvordan DR og TV 2 stiller op: