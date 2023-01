Lyt til artiklen

Claus Møller Jakobsen var bestemt ikke tilfreds med Danmarks modstander i torsdagens kamp forud for VM.

De saudiarabiske modstandere blev tæsket med 27 mål og for at sige det mildt, kom det danske landshold aldrig i problemer i kampen, der endte 43-16.

»De eksekverer tingene alt for hurtigt og virker nogle gange som et lettere forvirret juniorhold. Det er simpelthen for ringe. Så der er ingen sportslige gevinster ved den her kamp,« sagde TV 2-eksperten efterfølgende til TV 2 Sport.

Og den kritik er B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg, helt enig i.

Emil Jakobsen blev kampens topscorer med ni mål. Foto: Bo Amstrup

»Sportsligt er kampene mod Saudi-Arabien ligegyldige. Det beviste opgøret torsdag aften. Det var en skandaløs indsats, de leverede mod Danmark. Det var chokerende ringe. Bevares, Danmark er verdensklasse, men jeg har mødt bedre hold i Sjællandsserien, og det siger altså lidt,« siger han og fortsætter:

»Danmark fik intet ud af kampen – og det gør de heller ikke lørdag, når de møder dem igen i Royal Arena. Det bliver en showkamp, hvor de danske fans kan sige held og lykke til landsholdet inden VM.«

Der er ingen tvivl om Saudi-Arabiens håndboldmæssige niveau, og det var da nok heller ikke en ønskemodstander for Danmark, da opvarmningskampene skulle planlægges.

Men ifølge landstræner Nikolaj Jacobsen er det svært at finde modstandere, som har lyst til at stille op mod de danske verdensmestre – og det er ærgerligt, mener B.T.s håndboldkommentator.

»Jeg kan forstå, at det har været svært at finde en modstander, der ville stille op inden VM. Og det er da logisk at vælge Saudi-Arabien, når man møder Bahrain i gruppespillet – men det er virkelig ærgerligt for optakten, at Danmark får så lidt ud af opgørene,« siger han.

Danmark møder Saudi-Arabien igen lørdag i den sidste kamp, inden det går løs til VM.

Danmark spiller første kamp ved slutrunden mod Belgien 13. januar.