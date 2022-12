Lyt til artiklen

En særlig detalje under det danske landsholds nedtur mod Australien har vakt opsigt.

For efter den overraskende 1-0-føring til Australien i onsdagens VM-fiasko var det slet ikke til at se det danske sammenhold, som drengene i rødt og hvidt har talt op og ned om ved de seneste mange landsholdssamlinger.

Den særlige kraft, der – ifølge aktørerne – har været landsholdets største styrke i de seneste års optur, virkede så fjern, da 11 danskere spillere stod slukørede hver for sig i kølvandet på den australske scoring.

Ikke meget synede af gejst, vilje og tro på at komme tilbage mod et undertippet australsk mandskab og afværge et faretruende mareridtsexit fra VM – og det faldt blandt andet DRs ekspert Francis Dickoh for brystet efter kampen.

De danske spillere stod spredt ud på alle positioner efter Australiens mål til 1-0 - og det var tegn på, at noget var helt galt, mener Francis Dickoh.

»Det mest sigende eksempel (på årsagen til den danske nedtur, red.) er efter Australiens mål. Som vores kollega sagde: Hvor er klyngen, hvor er det, vi samles henne? Det var sprunget til atomer.«

»Alle stod på deres positioner. Altså, Dolberg gad næsten ikke engang løbe hen at hente bolden, da den blev sparket op mod midterlinjen. Jeg synes, det var skrækkeligt for at være helt ærlig,« lød det fra Francis Dickoh, der mildt sagt var voldsomt utilfreds med det danske landsholds udtryk – blandt andet kritiserede han også, hvordan landsholdet takkede de medrejsende fans i Qatar.

På det afsluttende pressemøde i Qatar torsdag morgen blev Kasper Hjulmand forholdt situationen omkring det australske mål.

Og landstræner Hjulmand erkender da, at noget ikke var, som det skulle være.

Kasper Hjulmand erkender, at holdet har været ramt under denne slutrunde. Nu skal man finde ud af, hvorfor det har været tilfældet.

»Der er ingen tvivl om, at holdet har været ramt. Der er mange ingredienser i det. Der manglede helt klart noget kraft og noget sammenhæng. Og ja, noget energi og noget kraft inde i den her samling.«

»Det er værd at kigge godt på og få talt om og få snakket med folk omkring. Både os internt og spillerne.«

»Men der manglede mange ting – og det var en af tingene,« lød det fra Hjulmand, der altså fortsat ikke har fundet svaret på, hvorfor det gik så ringe for Danmark, som det gjorde.

