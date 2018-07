Opskriften på årets VM-finale er nok en smule atypisk.

Frankrig, der langt fra har sprudlet, mod Kroatien, der har spillet det, der svarer til en hel kamp mere ved årets VM i form af forlænget spilletid.

En kombination, der har fået flere på de sociale medier til at give udtryk for, de ikke vil se finalen. 'Antiklimaks',og 'smager ikke rigtig af VM, som da man var barn,' er blot noget af ordene, der er kommet.

På listen over ting jeg ikke skal se:

- VM finalen



En kamp imellem et af VM’s kedeligste hold på trods af masser af stjerner og VM’s heldigste hold som slet ikke burde kunne stå i en VM finale. #vmdk — Lasse Lund Hansen (@lasselund_) 11. juli 2018

Frankrig-Kroatien. Det smager ikke rigtig af VM, som da man var barn. Langt fra en drømmefinale #vmdk — Joachim Voss (@joachimvoss) 11. juli 2018

Og Mikkel Bischoff, der er fodboldekspert hos Eurosport, kan godt følge præmissen om, at det kan blive den dårligste finale i mange år.

»Ja, for Frankrig har på ingen måde imponeret. Man føler lidt, at Frankrig har et eller to gear mere at give af, som de ikke rigtig har vist. Det eneste tidspunkt hvor de har været pressede var mod Argentina, hvor de kom bagud, og så spillede de godt i et lille kvarter. Det er som om, de kun lige har gjort det nødvendige hver gang, og det tror jeg også sker i finalen. Jeg tror ikke, de bare går ud og vil smadre Kroatien som favoritter. Jeg tror, de vil spille på stort set samme måde, som de har gjort i de andre kampe, hvor de vil være afventende og forsøge at ramme modstanderen, når de laver fejl,« siger Mikkel Bischoff til B.T. Sport.

Fakta Bischoffs drømmefinale Hvis du selv kunne vælge, hvordan havde din drømmefinale så set ud?



»Med det vi har set, tror jeg Brasilien er en af dem. De har været gode. Og så havde det nok været Belgien. Den kamp har vi jo set, og det var måske den, der har været en af de bedste ved hele slutrunden. Det havde været den rette finale. Det er de to bedste hold og de to hold, der har villet mest frem ad banen.«

Han kunne også frygte, at finalen hverken bliver spændende eller sprudlende.

»Et hold, som er påpasselige frem ad banen mod et træt kroatisk hold.Jeg kunne godt forestille mig, det blev meget taktisk og ikke så målrigt,« siger Mikkel Bischoff, der dog kalder det fortjent, at de to mandskaber har spillet sig i finalen.

Selvfølgelig er det fortjent, at Kroatien går i finalen. Men det gør det ikke til federe kamp på søndag. #vmdk — Morten Jeppesen (@mojeppesen) 11. juli 2018

Pænt fesen finale i fht. Frankrig-England. #vmdk @Bischoff6eren — Thomas Kruuse (@Hvid79) 11. juli 2018

Han roser kroaternes evne til at kæmpe sig tilbage i kampene mod Danmark, Rusland og England, men mener også Frankrig har en fordel i Kroatiens mange ekstra minutter på banen.

Adspurgt om udfaldet af søndagens finale lyder det fra Bischoff:



»Frankrig vinder 1-0.«