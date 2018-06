Efter slutfløjt af VM-braget mellem Sverige og Tyskland, som tyskerne vandt på et mål dybt inde i overtiden, fortsatte dramaet på sidelinjen med stor tumult mellem de to holds trænerbænke efter stærk provokerende opførsel fra den tyske landsholdslejr.

Det fik Sveriges landstræner og spillere til at rase efter kampen – i en grad så det tyske fodboldforbund, DFB, så sig nødsaget til at undskylde. Men den undskyldning er ikke mange penge værd for de skuffede og vrede svenske spillere.

»Jeg har hørt, at de har undskyldt, men jeg godtager ikke sådan en undskyldning,« lød det efter kampen fra den ophidsede midtbaneveteran Sebastian Larsson til Expressen.

Sebastian Larsson er rasende på tyskerne. REUTERS/Dylan Martinez Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Sebastian Larsson er rasende på tyskerne. REUTERS/Dylan Martinez Foto: DYLAN MARTINEZ

Pontus Jansson stemte i:

»Man taber og vinder med respekt. Den ældre generation af tyske spillere tror fortsat, at de er størst, bedst og flottest.«

Sveriges FC København-målmand, Robin Olsen, som havde stået en brandkamp, var mere fåmælt.

»Det her troede jeg ikke om tyskerne,« sagde han bare, mens Mikael Lustig var mere forsonende end Sebastian Larsson:

»Det er en modbydelig adfærd fra nogle af deres spillere. Jeg hørte, at de undskyldte, og det er det mindste, de kunne gøre,« sagde Lustig.

Robin Olsen stod en stor kamp. NACKSTRAND / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Robin Olsen stod en stor kamp. NACKSTRAND / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Tv-billeder viser, at to tyske ledere, som var en del af den tyske stab på sidelinjen, sprintede hen til den svenske bænke umiddelbart efter slutfløjt og pegede fingre og jublede og hånede svenskerne, som netop havde set Toni Kroos afgøre kampen til tyskernes fordel med sit langskudsmål i det 95. minut.

Det fik Sveriges landstræner, Janne Andersson, som var en del af den efterfølgende klammeri på sidelinjen, til at udtale sig i skarpe vendinger efter kampen.

»De hoppede frem og hånede os efter slutfløjtet, og lavede tegn mod os. Det bør man ikke gøre, så jeg blev blev rasende. Hvad er det for en mangel på respekt? Man står ikke og håner en modstander, som du har kæmpet mod i 95 minutter. Der går man frem for at ønske tillykke med sejren, ikke for at håne. Det er for dårligt,«

Tyske Oliver Bierhoff i klammeri med Sveriges landstræner efter Tyskland-Sverige-VM-dramaet. REUTERS/Hannah McKay Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Tyske Oliver Bierhoff i klammeri med Sveriges landstræner efter Tyskland-Sverige-VM-dramaet. REUTERS/Hannah McKay Foto: HANNAH MCKAY

Den svenske landstræner, Janne Andersson, var faldet ned igen, da han skulle hilse på Tysklands ditto, Joachim Löw. EPA/RONALD WITTEK EDITORIAL USE ONLY Foto: RONALD WITTEK Vis mere Den svenske landstræner, Janne Andersson, var faldet ned igen, da han skulle hilse på Tysklands ditto, Joachim Löw. EPA/RONALD WITTEK EDITORIAL USE ONLY Foto: RONALD WITTEK

Billeder viser Janne Andersson i ophedet diskussion med team-manager for det tyske landshold, tidligere landsholdsbomber Oliver Bierhoff.

Den ene af de tyske ledere, som hånede svenskerne, Hans-Ulrich Voigt, har også undskyldt sin opførsel. Det samme har Bierhoff. Det svenske fodboldforbund, SvFF, har modsat enkelte af spillerne accepteret den tyske undskyldning.

Med 2-1-sejren i bagagen kan Tyskland nu selv afgøre deres VM-skæbne med en tilpas stor sejr over Sydkorea i den sidste gruppekamp. Både Sverige og Tyskland har nu tre point i gruppen. Sverige skal møde Mexico, som har seks point.