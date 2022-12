Lyt til artiklen

Danmark nåede til VM i Qatar, men heller ikke længere end det.

Det er første gang i Danmarks VM-historie, at fodboldlandsholdet rejser hjem uden at vinde én eneste kamp. Ligesom det er første gang, at kun ét dansk mål kom på tavlen.

Men hvordan vil danskerne huske tilbage på VM i Qatar? Det spørgsmål har B.T. stillet folk på gaden. Se deres reaktion øverst i artiklen.

»Jeg vil se tilbage på, at vi fra dansk side skal glemme det og komme videre. Vi skal ikke gå og være kede af det, for nu er det jul, heldigvis … og så bliver det marts, og så har vi fået repareret det hold og måske fået hevet nogle primadonnanykker ud af nogle, som måske troede, at det var en walkover, man var i gang med,« lyder det fra Jørn.

»Ret dårligt. Ret skuffende. Mange så os til at komme i toppen af gruppen, og vi kom i bunden, så det var virkelig dårligt,« siger Hannibal.

Den holdning tilslutter Markus sig:

»Godt nok skidt. Man havde jo lidt drømmen om, at det kunne gå i hvert fald mindst lige så godt, som det gjorde for fire år siden. Det var sløvt spillet,« mener han.

På pressemødet, dagen efter nederlaget til Australien, sagde Peter Møller, fodbolddirektør i DBU, at han ikke forventer, at opbakningen til landsholdet falmer oven på VM-indsatsen.

»Det håber og tror jeg ikke. Jeg frygter det heller ikke. Jeg har stor tillid og tiltro til, at opbakningen stadig er der,« lød det.