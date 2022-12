Lyt til artiklen

Der var kaos på Champs-Élysées i Paris efter VM-kvartfinalerne i Qatar.

Årsagen til kaosset var, at 20.000 mennesker var mødt op for at fejre henholdsvis Marokkos og Frankrigs sejre. Fodboldfesten i den franske hovedstad blev dog afløst af uroligheder, hvor 100 personer blev anholdt i den franske hovedstad.

Ifølge RMC Sport var der 1200 betjente til stede lørdag aften for at holde styr på de mange fansog efter urolighederne har den franske indenrigsminister Gérald Darmanin valgt at opskalere det antal ret markant i forbindelse med den kommende VM-semifinale mellem Frankrig og Marokko onsdag aften.

Le Figaro skriver, at hele 10.000 politibetjente bliver sendt på gaden i den forbindelse.

Det franske politi havde travlt med at få lagt en dæmper på urolighederne lørdag aften.

5.000 af de 10.000 politibetjente vil blive udstationeret i Paris-regionen, især omkring Champs-Élysées-området, mens de resterende 5.000 vil blive fordelt i andre dele af landet.

Tidligere tirsdag opfordrede Jeanne d'Hauteserre, der er borgmester i Paris' 8. arrondissement, til at lukke Champs-Élysées-området af for at undgå, at det »bliver en slagmark«.

Le Figaro skriver, at lokale myndigheder er blevet bedt om at fjerne skraldespande og andre genstande i Patri, der kan kastes med og bruges til at skabe kaos i gaderne med.

Flere metro- og togstationer lukker klokken 18.30 for også at undgå uroligheder i forbindelse med kampen, der starter klokken 20.00.

Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON Vis mere Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Frankrigs kolonitid i Marokko er en faktor, der spiller ind i de tidligere uroligheder, skriver France 24.

Mediet skriver også, at den mest markante årsag til spændingerne mellem de to nationer er en beslutning taget af de franske myndigheder i 2021, hvor det blev fastlagt, at antallet af marokkanere, der årligt kan få visum i Frankrig, er halveret.

Der bor over en million marokkanere i Frankrig, og der er derfor ikke tvivl om, at der vil være massere af franske og marokkanske fans i Paris og omegn i forbindelse med onsdagens VM-semifinale mellem de to nationer.

Marokko har skrevet historie ved at være det første afrikanske landshold, der nogensinde har spillet sig i en semifinale ved VM i fodbold.