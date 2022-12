Lyt til artiklen

Den tidligere tyske landsholdsstjerne Oliver Bierhoff er blevet fyret som direktør i det tyske fodboldforbund.

Det sker efter VM-fiaskoen i Qatar, hvor tyskerne røg i gruppespillet.

Det oplyser det tyske forbund DFB i en pressemeddelelse.

Bierhoffs kontrakt løb oprindeligt frem til 2024. I pressemeddelelsen lyder det, man er 'enige om opsigelsen.'

Oliver Bierhoff er færdig som direktør i det tyske fodboldforbund.

Han har været ansat siden 2004 og har været en stor del af det tyske landsholds succes i de senere år, som han har været med til at forme fra sin stol som direktør.

Men på samme måde er de seneste års fiaskoer også hans ansvar, og nu tager forbundet så konsekvensen.

Tyskerne floppede også ved VM i 2018 i Rusland.

»På veje af alle medarbejdere i forbundet vil jeg gerne takke Oliver Bierhoff for alt, hvad han har gjort for os og for fodbolden i Tyskland,« siger DFB-præsident Bernd Neuendorf.

Det er endnu ikke afklaret, hvem der overtager jobbet efter ham.

Landstræner Hansi Flick fortsætter i jobbet.

Han var også en del af det krisemøde, forbundet havde indkaldt Bierhoff til efter fiaskoen i Qatar, hvor man røg ud i gruppespillet.

Bierhoff spillede 70 landskampe for Tyskland i sin karriere og var med til at vinde EM i 1996, hvor han scorede to gange - det sidste mål var et såkaldt 'Golden Goal' og afgjorde finalen i forlænget spilletid.