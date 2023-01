Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov



Det får ingen konsekvenser for de VM-dommere, der sættes i forbindelse med potentiel matchfixing.

Søndag kunne TV 2 afsløre en hidtil hemmeligholdt rapport, hvor analysefirmaet Sportradar, der specialiserer sig i at opdage matchfixing, mistænker otte dommerpar fra allerhøjeste niveau i at have begået matchfixing.

Flere af dommerne er i aktion under VM i Sverige og Polen, der netop nu spilles.

Rapporten har været i det europæiske håndboldforbunds hænder i flere år, men det er altså først nu, den ser dagens lys. Forbundet har ikke foretaget sig yderligere og har videregivet rapporten til myndighederne i Østrig, hvor man har hovedkvarter i hovedstaden Wien.

Dermed har der ikke været nogen konsekvens for dommerne, hvoraf enkelte sættes i forbindelse med organiseret kriminalitet. Og det får heller ingen konsekvenser for dommerne under VM.

En besked, IHF - det internationale håndboldforbund - pointerer over for B.T. på mail. TV 2 har også tidligere søndag skrevet om fuld tiltro fra IHF til dommerne.

'Beskyldningerne mod dommerne er indtil nu blot beskyldninger, og derfor har der ikke været grobund for juridiske konsekvenser. Ifølge EHF's udtalelse blev sagen givet videre til de østrigske myndigheder, der til i dag ikke har igangsat nogen sag imod de nævnte dommere'

'Som nævnt tidligere samarbejder IHF tæt med IOC og Sportradar, derfor vil alle begrundede mistanker blive rapporteret til os.'

'IHF vil ikke kommentere yderligere på dette emne, indtil der er begrundet mistanke om juridiske tiltag mod de dommerpar, der er nævnt,' skriver forbundet i mailen til B.T.

Ifølge TV 2 omhandler rapporten 26 håndboldkampe mellem september 2016 og november 2017, hvor der er mistanke om matchfixing. Kampene er foregået på allerhøjeste niveau - blandt andet på landsholdsniveau og i klubhåndboldens Champions League.