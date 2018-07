Frankrigs verdensstjerner løb med VM-titlen efter en forrygende finale mod de hårdtkæmpende kroater efter en 4-2-sejr i en vild finale i Moskva. Særligt en spiller gjorde sig bemærket, som kampen bedste.

Herunder er B.T.s vurdering af de to landes VM-krigere, som leverede en kongekamp. Spillerne er vurderet ud fra 12-skalaen.

Frankrig (4-2-3-1)

Hugo Lloris

Var svag i luftrummet og laver et kæmpe drop, da han prøver at lave en dribling på Mandzukic. Faktisk ret svag kamp fra Eriksens holdkammerat.

B.T.s karakter: 02

Benjamin Pavard

Bundesliga-backen havde problemer med Perisic, der flere gange kom forbi ham, men den unge fyr er verdensmester på et hold, han debuterede for i november.

B.T.s karakter: 4

Raphael Varane

Boldtab og blev også sat et par gange, og så var han uheldig at blive ramt på hoften ved det udlignende mål, men spillede sig op.

B.T.s karakter: 7

Samuel Umtiti

Stærk og forudseende som i resten af VM-kampene. God til at bryde boldene, og det var heldigt for Deschamps, at han ikke gik skadet ud i første halvleg.

B.T.s karakter: 7

Lucas Hernandez

Taber hovedstødsduellen, der fører til Kroatiens udlignende mål, men fik spillet sig gevaldigt op, ikke mindst ved målet til 4-1, hvor han dribler flere mand og får en assist.

B.T.s karakter: 7

N’Golo Kante

Blev sat af Perisic ved det udlignende, blev også overløbet af Modric og måtte udskiftet som første mand tidligt i anden halvleg. Ikke den bedste kamp fra ham.

B.T.s karakter: 4

Paul Pogba

Spørgsmålet er, om han ikke var offside og begik straffe med albuen ved 1-0-målet? Godt mål til 3-1, som han selv skabte med en sublim aflevering til Mbappé.

B.T.s karakter: 7

Kylian Mbappé

Det blev hans VM. Wow, for en slutrunde og finale. I anden halvleg speeden og energien ham til gode, da de kroatiske spillere blev trætte. Tørt hug ved scoringen.

B.T.s karakter: 12

Antoine Griezmann

Bliver vildt afgørende for finalen uden at have spillet sin bedste kamp. Indlæg til 1-0, straffesparksscoring og et oplæg må siges at være godt trods alt.

B.T.s karakter: 10

Blaise Matuidi

Var god til at hjælpe til defensivt, da kroaterne pressede på i både første halvleg og starten af anden halvleg, men ellers var det ikke meget, han skabte, og så blev han skiftet ud.

B.Ts karakter: 4

Olivier Giroud

Arbejder stenhårdt, men var mere midtbanespiller end angriber i denne kamp. Det blev ikke hans VM som målscorer, men han udfylder sin rolle på holdet med største iver.

B.T.s karakter: 7

Didier Deschamps

Resultatet siger mere end spillet på banen. Det var ikke nogen fantastisk kamp, men hans hold vinder alligevel sikkert og var ekstremt effektivt.

B.T.s karakter 10

Indskiftere: Steven Nzonzi (7) ind for N’Golo Kante (55.), Corentin Tolisso (UB) ind for Blaise Matuidi (73.), Nabil Fekir (UB) ind for Olivier Giroud (81.)



Snit: 6.75

Kroatien (4-2-3-1)

Danijel Subasic

Leverer enkelte gode redninger, og er chanceløs ved de to første franske scoringer, men ser ikke helt godt ud ved særligt 3-1-målet.

B.T.s karakter: 02

Sime Vrsaljko

En af VM’s stærkeste på højreback-pladsen. Viste igen sin stor offensive styrke med flere giftige indlæg.

B.T.s karakter: 7

Dejan Lovren

Ingen graverende fejl fra Liverpool-forsvarsstyrmanden, men fire indkasserede mål vidner om en svær forsvarskamp.

B.T.s karakter: 4

Domagoj Vida

Flere iøjnefaldende aktioner fra manden med den iøjnefaldende hestehale. Faldt i niveau sammen med holdet efter pausen.

B.T.s karakter: 4

Ivan Strinic

Var på en svær opgave over for en flyvende Kylian Mbappé. Den opgave løste han ikke. Det kunne dog have været meget værre.

B.T.s karakter: 02

Marcelo Brozovic

Det anonyme anker på Kroatiens midtbane var igen anonym, men bestemt ikke dårlig. Endnu en stor fighterindsats i det skjulte.

B.T.s karakter: 4

Ivan Rakitic

Barcelona-stjernen fik ikke sat den afgørende fod på i finalen, men var igen en vigtig og kreativ midtbane-motor.

B.T.s karakter: 7

Ante Rebic

I bedste fald anonym i kampen. I værste fald decideret dårlig. Kroatiens svageste offensiv-spiller i finalen.

B.T.s karakter: 02

Luka Modric

Real Madrid-stjernen var igen den hårdtarbejdende hjerne på Kroatiens hold. Viste flere prøver på sin store spilintelligens.

B.T.s karakter: 10

Ivan Perisic

Vild energi og farlighed i store dele af kampen, inden tanken var tømt. Fik scoret et flot mål, men kostede også et straffe.

B.T.s karakter: 7

Mario Mandzukic

Også for den store 9’er var det himmel og helvede i finalen med et historisk selvmål og en livgivende scoring. Mere fight end farlighed.

B.T.s karakter: 4

Træner: Zlatko Dalic

Hans hold spillede atter med hjerte og hjerne, men er uheldige med selvmål og VAR-straffespark. Kunne ikke redde kampen med indskiftninger.

B.T.s karakter: 7

Indskiftere: Andrej Kramaric (UB) ind for Ante Rebic (71.), Marko Pjaca (UB) ind for Ivan Strinic (81.)

Snit: 5