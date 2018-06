Nærgående og fulde fans, som vil have selfies og kommer for tæt på, har skabt ubehagelige situationer for Sveriges landsholdsstjerners koner og kærester. Derfor strammes sikkerheden omkring spillernes bedre halvdele i forbindelse med Sveriges anden VM-kamp mod Tyskland i aften i Socchi, hvor de igen vil være på plads på stadion.

»De har samme bekymringer som andre offentlige personer og kendte mennesker, som bliver genkendt. Det er berusede svenske mænd, et mindre antal dog, som vil have selfies og kommer for tæt på, og så er der måske en hånd, der bliver for nærgående,« siger sikkerhedschefen for Sverige Fodboldforbund, SvFF, Martin Fredman, til Aftonbladet.

Den svenske avis, som har historien, skriver, at der således vil være flere folk, som skal mandsopdække spillerkæresterne, i forhold til den første kamp i Rusland mod Sydkorea, og som vil sørge for, at de får en bedre oplevelse.

Maja Nilsson Lindelöf, gift med Victor Lindelöf, og Sanna Dahlström, som er gift med John Guidetti, på plads til Sveriges kamp mod Sydkorea:

»De skal kunne bevæge sig blandt fansene uden at føle, at det er ubehageligt,« forklarer Marin Fredman.

Mens der i Danmarks tilfælde har været sparsomt med fanstøtte – kun omkring 1000 danskere var på plads til opgøret mod Australien – så møder de svenske fans noget mere massivt op i Rusland.

Flere end 7.000 svenskere var således på plads til de blå-gules første VM-kamp.

Et lignende antal mindst ventes i aften i Socchi. SvFF har derfor på opfordring fra spillerkæresterne valgt at handle på deres oplevelser fra den første kamp. De vil dog fortsat – efter eget ønske - befinde sig blandt de svenske tilskuere på på tribunen, og ikke gemt væk i en VIP-lounge.

»Vi har gjort det lidt anderledes i dag, vi vil være der tættere på dem, så de kan føle sig trygge. Det er vores arrangement og vores ansvar, at de føler sig trygge. De kommer ikke til at tage VIP-indgangen, men kommer fortsat til at bevæge sig rundt blandt de almindelige fans,« siger Martin Fredman.

Følg Sverige og Andreas Granqvist LIVE på bt.dk i aften kl. 20, når modstanderen er verdensmestrene fra Tyskland.