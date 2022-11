Lyt til artiklen

De iranske landsholdsspillere sang ikke med på deres nationalsang, da den mandag blev afspillet i Qatar før Irans kamp mod England ved fodbold-VM.

Spillerne har ikke oplyst, hvorfor de valgte ikke at synge med. Det menes dog at være en støtte til de igangværende protester i deres hjemland.

Det har fået mange til at grue for, hvad der kan vente spillerne, når VM-slutrunden i Qatar er forbi.

Torsdag er det nemlig kommet frem, at den tidligere iranske landsholdsspiller Voria Ghafori er blevet anholdt af det iranske regime. Det skriver flere medier, heriblandt nyhedsbureauet AFP.

Iranske sikkerhedsstyrker skulle have anholdt den populære 35-årige fodboldspiller i hjemlandet og anklaget ham for at have »udøvet propaganda mod den islamiske republik«.

Voria Ghafouri har været åben omkring sin støtte til demonstranter – især til folk i Kurdistan.

Han har spillet i alt 28 landskampe for Iran, som han fik debut for i 2014.

Der er ingen tvivl om, at der vil være stor opmærksomhed på det iranske landshold for at se, hvordan de reagerer på nyheden om deres tidligere holdkammerat, når de fredag møder Wales ved begge holds anden kamp ved slutrunden i Qatar.