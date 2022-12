Lyt til artiklen

Fredag er der opsigtsvækkende nyt fra det spanske landshold.

For en af holdets allerstørste stjerner i løbet af de seneste mange, mange år siger nu stop efter den eklatante skuffelse ved VM, hvor Spanien på ringe vis røg ud af VM-ottendedelsfinalen til Marokko.

Det er den 34-årige midtbanespiller og anfører Sergio Busquets, som fredag meddeler på Instagram, at han stopper landsholdskarrieren efter godt 14 år på det spanske landshold, hvor han har spillet hele 143 A-landskampe.

Undervejs har han vundet både VM og EM med La Roja, som det spanske landshold kaldes sydpå.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sergio Busquets (@5sergiob)

Sergio Busquets debuterede i 2009, hvor han startede under den legendariske landstræner Vicente del Bosque.

»Det har været en ære at repræsentere mit land og udnytte det til det fulde: At blive verdensmester, europamester, at være kaptajn og at spille så mange kampe,« skriver Sergio Busquets blandt andet om sit farvel til det spanske landshold, hvor han takker tidligere trænere, medspillere, stabsmedlemmer og fans.

Den rutinerede midtbanespiller vil fortsat spille videre på klubplan, hvor han for tiden repræsenterer FC Barcelona.

Her har han kontrakt indtil sommer.