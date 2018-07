På VM-dagen hvor både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo blev kylet ud af VM med nederlag til henholdsvis Argentina og Portugal var det fodboldens nyeste superstjerne, Kylian Mbappé, der stjal rampelyset.

To forrygende scoringer fra teenagefænomenet og et tilkæmpet straffespark i Frankrigs 4-3-sejr betød, at Les Bleus nu er kvartfinaleklar. I den forbindelse har 19-årige Mbappé valgt at donere sin VM-bonus til en velgørende fond.

Angriberen har annonceret, at han med kvartfinalen i hus nu vil donere omkring 200.000 kroner per kamp under VM til den franske forening Premiers de Cordée-foreningen.

Mbappé er ambassadør for foreningen, som hjælper handicappede børn med at dyrke sport.

»Spillerens stab og familie gjorde os opmærksom på denne gestus for flere dage siden. Vi er rørte over Kylians donation. Det er en personlig beslutning for ham – vi beder aldrig vores ambassadører om penge,« siger Sebastien Ruffin, som er formand for Premiers de Cordée, ifølge Espn.

Han kan ikke kan fortælle, hvad pengene skal bruges til. Men han vil gerne fortælle, hvor stort et menneske, han synes den lynhurtige Paris Saint-Germain-angriber er.

»Kylian er en dejlig person. Når hans program tillader det, så nyder han at arbejde med os. Han er meget god med børnene og til at opmuntre dem med de rette ord. Det er som om, han nogen gange nyder det mere end børnene at spille med dem,« siger Sebastien Ruffin.

Mbappé og Frankrig er klar til kvartfinale, hvor modstanderen er Uruguay. Den 19-årige angriber, som blev den første teenager til at score to mål i samme VM-kamp, siden Pelé gjorde det samme for Brasilien mod Sverige i 1958, har scoret tre mål i alt ved dette VM, hvor Frankrig nu har skudt sig ind blandt de absolutte favoritter til at tage guldet.

