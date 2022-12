Lyt til artiklen

Thomas Müller er sandsynligvis færdig på det tyske landshold.

Efter kampen mod Costa Rica holdte han, hvad der godt kunne være en afskedstale til tyske ARD efter kampen.

»Det her er en katastrofe,« siger han om tyskernes VM-exit i Qatar.

Efter at Thomas Müller var med til at have vundet verdensmesterskabet i 2014, er det gået voldsomt dårligt for tyskerne og den 33-årige Bayern München spiller for andet VM i træk, hvor Tyskland er færdige efter det indledende gruppespil.

Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Foto: MATTHEW CHILDS

Det står klart, efter at de sidste kampe i gruppe E blev spillet torsdag aften. Her vandt Tyskland 4-2 over Costa Rica, men fordi Japan vandt 2-1 over Spanien i den anden kamp, endte tyskerne med en lang næse.

Thomas Müller valgte efter den store skuffelse at annoncere, hvad der kunne lyde som et exit fra det tyske landshold.

»Hvis det var min sidste kamp, ​​vil jeg gerne sige et par ord til de tyske fans. Det har været en enorm glæde. Vi har haft store øjeblikke. Jeg har altid prøver at give mit hjerte ude på banen. Nogle gange var der glædestårer og andre gange af smerte, ​​siger Müller.

Han slår samtidigt fast, at han nu har brug for at tænke på noget andet efter skuffelsen.

Thomas Müller har spillet imponerende 121 landskampe for Tyskland og scoret hele 44 mål.