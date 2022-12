Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er lørdag aften udbrudt en kæmpe fodboldfest på Rådhuspladsen i København.

Og det er ikke, fordi Danmark har vundet noget.

Det har Marokko derimod, og det har fået hundredvis af mennesker til at strømme til Rådhuspladsen med flag, høj musik og jubel.

De fejrer Marokkos sensationelle sejr over Portugal i VM-kvartfinalen, der sender Marokko i semifinalen som det første afrikanske land nogensinde ved et VM.

Hundredvis af mennesker fejrer Marokkos VM-sejr på Rådhuspladsen i København. Foto: Peter Boier Vis mere Hundredvis af mennesker fejrer Marokkos VM-sejr på Rådhuspladsen i København. Foto: Peter Boier

Det historiske resultat har fået folk til at gå amok i jubel rundt omkring i Europa og Afrika.

Fans fejrer resultatet i Nice, Bruxelles, Amsterdam, Rabat og Tunis – og altså også i København.

Her viftes marokkanske flag side om side med palæstinensiske og irakiske flag. Se festlighederne i videoen øverst i artiklen.

Det er kun få dage, siden fans samlede sig på Rådhuspladsen for at fejre Marokkos sejr over Spanien i ottendedelsfinalen, men denne gang er der altså endnu flere mennesker.

Marokko besejrede Cristiano Ronaldos Portugal med 1-0 på mål af Youssef En Nesyri.

Det afrikanske land møder enten England eller Frankrig i VM-semifinalen. Det opgør kan du følge lige HER.