Som fodboldspiller er det ofte tiltrængt at slukke tørsten både under og efter en kamp.

Til en VM-slutrunde er det bare vigtigt, at det er det rigtige, det gøres med.

Det har Kroatien måttet sande, for efter kampen mod Danmark har kroaterne modtaget slutrundens - indtil videre - næststørste bøde fra FIFA. Det skriver Bild.

Bøden er på hele 60.256 euro - svarende til knap 450.000 kroner - og den har kroaterne fået for at drikke af noget, der ikke er sponsoreret af Coca Cola. Og det er imod reglerne.

»Bøden er som følge af personer fra det kroatiske landshold har fremvist ikke-autorisede drikkevarer under VM-kampen mellem Kroatien og Danmark,« siger Anin Yeboah der er formand for FIFAs disciplinærudvalg på et kort pressemøde.

Christian Eriksen (tv.) stod overfor Luka Modric i Kroatien-kampen. Foto: DAMIR SAGOLJ Vis mere Christian Eriksen (tv.) stod overfor Luka Modric i Kroatien-kampen. Foto: DAMIR SAGOLJ

Det er dog ikke kroaterne, der topper listen over at skulle betale mest i bøde. Det gør Serbien, der indtil videre har fået bøder på sammenlagt 93.889 euro - svarende til 700.000 kroner - for at have fremvist politiske bannere og for at komme med upassende kommentarer under kampen mod Schweiz.

Også Danmark er på listen som nummer syv, og danskerne har fået en bøde på 17.216 euro - svarende til 128.000 kroner - for at have fremvist sexistiske bannere i forbindelse med kampen mod Australien.

Derudover har lande som Argentina, Mexico, Marocco og Polen også modtaget bøder fra fodboldforbundet, og et kig på top ti over lande med de største bøder viser, at en af de ting flere af landene får bøder for er bannere med politiske budskaber.

Fredag har også Sverige fået en bøde fra FIFA, der er ligeså stor som Kroatiens.

Det skyldes, at flere af spillerne fra det svenske landshold blandt andet har spillet kampen mod Schweiz med sokker, der ikke er en del af det officielle VM-tøj, hvilket er et brud på reglerne om medier og marketing, skriver Aftonbladet.