Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tite er ikke længere træner for det brasilianske landshold efter fiaskoen fredag aften, hvor Brasilien røg ud af VM efter en straffesparksafgørelse i kvartfinalen mod Kroatien.

Den brasilianske landstræner bekræftede selv sin afgang på et pressemøde efter den enorme skuffelse fredag aften.

Den 61-årige landstræner har været i jobbet siden 2016. Højdepunktet i jobbet for ham var en Copa America-sejr i 2019.

»Cyklussen er slut, og jeg sagde det for halvandet år siden, og jeg holder mit ord. Vi skal ikke til at skabe drama. Der er andre gode professionelle, der kan erstatte mig. Cyklussen er forbi,« lød det fra Tite på pressemødet.

Foto: SUHAIB SALEM Vis mere Foto: SUHAIB SALEM

Tilbage i februar meldte Tite ud, at han efter VM i Qatar ville stoppe som brasiliansk landstræner. Han har stået i spidsen for Brasilien i 81 kampe, hvor han har vundet de 60 af dem.

Ikke siden 2002 har Brasilien formået at slå et europæisk landshold ved VM i en knockoutkamp, da de besejrede Tyskland i VM-finalen på to mål af Ronaldo.

Den europæiske forbandelse blev på ny en realitet for Brasilien og Tite, der nu både ved VM i 2018 og igen fire år senere må forlade slutrunden allerede i en kvartfinale.

Fredag aften var Brasilien ellers få minutter fra at spille sig i VM-semifinalen, men Kroatien triumferede efter et sandt drama, hvor målmand Dominik Livakovic blev den store helt.

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

Neymar fik ellers passeret Livakovic i forlænget spilletid, men angriberen Bruno Petkovic udlignede efter 116 minutter.

I straffesparkskonkurrencen reddede Livakovic et spark fra Rodrygo, og Marquinhos ramte stolpen, mens kroaterne var suveræne i disciplinen og scorede på alle deres forsøg.

Det gjorde holdet også mod Japan i ottendedelsfinalen – og både mod Danmark og Rusland, da Kroatien i 2018 nåede sin første VM-finale nogensinde.

Nu er den lille nation på ny klar til en VM-semifinale, hvor de skal møde vinderen af opgøret mellem Holland og Argentina.