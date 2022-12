Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De japanske fodboldfans har formentlig ikke lukket et øje i nat.

For efter Japans landshold sensationelt sendte Tyskland ud af VM med en sejr over Spanien, udbrød der nemlig fest i landets gader.

Det viser billeder fra blandt andet landets hovedstad, Tokyo.

Her stormede adskillige fodboldfans ud for at fejre, at det japanske fodboldhold netop havde spillet sig videre til 1/8-finalerne ved slutrunden i Qatar.

Foto: KIMIMASA MAYAMA Vis mere Foto: KIMIMASA MAYAMA

Klædt i landsholdstrøjer, japanske flag og med alkohol i blodet skabte de mange mennesker derfor en kæmpe fest i storbyen.

Det var torsdag aften, at Japan på overraskende vis vandt 2-1 over Spanien.

Den spanske fodboldgigant kom ellers foran på mål af Alvaro Morata, men så gik holdet pludselig helt i stå, og derfor kunne japanerne i stedet banke to mål i kassen i anden halvleg.

Japan avancerede dermed som gruppevinder, mens Spanien lige nøjagtig sneg sig videre som nummer to i den hæsblæsende gruppe.

Foto: Kimimasa Mayama Vis mere Foto: Kimimasa Mayama

Det kunne dog kun lade sig gøre, fordi Tyskland samtidig vandt 4-2 over Costa Rica. Sidstnævnte var ellers kortvarigt foran i anden halvleg.

Tyskerne fik dog styr på kampen og reddede til sidst Spanien fra katastrofen.

Med torsdagens resultater ligger det nu fast, at store fodboldnationer som Danmark, Belgien og Tyskland må rejse slukørede hjem fra VM-slutrunden.