Stemningen var ond i fredagens VM-kvartfinale mellem Argentina og Holland.

Spillere og trænere fra de to hold var næsten konstant efter hinanden med hårde tacklinger og spydige kommentarer.

Hele 18 gule kort og et enkelt rødt blev der uddelt undervejs i kampen, og da det hele var afgjort efter en straffesparkskonkurrence, hoverede argentinerne over for de slagne hollænderne.

Nu åbner Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) så en disciplinærsag i kølvandet på den vanvittige kamp.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

FIFA kommer til at kigge nærmere på både Argentinas og Hollands ageren i kampen.

En af de argentinere, der gned salt i hollændernes sår efter kampen, var forsvarsspilleren Nicolas Otamendi.

»Jeg jublede op i ansigtet på dem, fordi der var spillere fra Holland, der ved hvert straffespark sagde noget til vores spillere,« forklarede forsvarsspilleren Nicolás Otamendi til den argentinske sportskanal TyC Sports.

Kampen mellem Argentina og Holland skulle afgøres fra 11-meterpletten, efter at den ordinære og forlængede spilletid var endt 2-2.

Argentina førte 2-0, men Holland fik først reduceret, inden en udligning af Wout Weghorst ti minutter inde i tillægstiden altså forlængede kampen.

Efter kampen var Lionel Messi rasende på den hollandske målscorer Weghorst. Det kan du læse mere om HER.