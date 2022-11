Lyt til artiklen

B.T.'s nye podcast, VM-Vinduet, er sparket i gang.

I åbningsafsnittet med Anders Breinholt og Anders 'AC' Christiansen fortæller sidstnævnte sin helt vilde beretning om tiden lige efter Christian Eriksens kollaps i Parken, da Danmark åbnede EM mod Finland sidste år.

For mens Eriksen heldgivis fandt vej tilbage til livet, så skulle et helt nyt til at begynde ikke langt derfra.

'AC' skulle nemlig være far til sit andet barn, og midt i al Eriksen-virakken havde han også tankerne i Malmø, hvor hans bedre halvdel, Mie, var klar til at føde.

»Man var jo i chok, og der tænker man endnu mere på at være en del af den fødsel,« siger han i podcasten VM-Vinduet.

Da holdkammeraterne gik tilbage på banen og gennemførte kampen, så fandt 'AC' bilnøglerne og rykkede til Malmø i al hast for at tage godt imod sin datter.

