Et større coronakaos var årsag til, at de engelske landsholdsspilleres koner – også kaldet 'wags' (wifes and girlfriends, red.) – forlod det luksuriøse krydstogtskib, de har boet på hidtil under VM.

Det var The Telegraph, som i første omgang kunne berette, at spillerkonerne og andre familiemedlemmer ikke måtte blive testet for corona på MSC World Europa.

Ifølge mediet opstod der således en 'sundhedsmæssig bekymring', forlød det.

Men ifølge flere britiske medier, herunder Daily Mail, var der også andre forhold, der gjorde, at spillerkonerne søgte en ny base, mens deres bedre halvdel spiller for England. Angiveligt var forholdene ikke, hvad de havde håbet på.

Flere af konerne har udtrykt, at de følte sig isoleret på krydstogtskibet, ligesom kontakten og opkald til de engelske spillere ikke var optimale fra skibet, MSC Europa.

Og nu er de så flyttet på 5-stjernede hoteller i Doha i Qatar efter blot ti dage på skibet.

Men hovedårsagen skulle være det føromtalte coronakaos. Ifølge The Telegraph var det en ordre fra Qatar, der gjorde, at test ikke måtte finde sted.

En talsperson fra krydstogtskibet har dog afvist anklagerne om, at test ikke må finde sted. Ikke desto mindre forlod familierne skibet onsdag, efter de fik muligheden for at flytte på hotel.

Der bor omkring 6000 på skibet, som har en værdi til 8,5 milliarder kroner.