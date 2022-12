Lyt til artiklen

Det eksakte øjeblik foran milliarder af øjne kan sende ham ned i en dyb afgrund.

Et umenneskeligt pres maser sig ned over Bukayo Saka, da han skal tage et afgørende straffespark i EM-finalen mod Italien.

Foran en stolt nation, der tørster efter sit første trofæ i 55 år. Endda på hjemmebane.

Men den kun 19-årige dreng svigter. Presset er enormt, og han sender EM-titlen i favnen på Italien, da han brænder sit straffespark.

Bukayo Saka var utrøstelig efter karrierens største nedtur. Foto: CARL RECINE

På et øjeblik blev Saka forvandlet fra national stolthed og stortalent til skurk. Derfra fulgte et mareridt.

Men i dag er virkeligheden en helt anden for Arsenal-talentet.

Offensivspilleren er et af Englands sikreste kort inden VM-kvartfinalen mod Frankrig efter en vild og spektakulær opblomstring.

Det hele kunne have været slut, inden det for alvor begyndte, men særligt ét brev fra en syvårig dreng medvirkede til, at Bukayo Saka fik tro på tingene igen. Det kommer vi tilbage til.

Gianluigi Donnarumma stopper Sakas straffespark. Italienerne er europamestre og snyder England for deres første trofæ i 55 år. Foto: PAUL ELLIS

For efterspillet fra EM-finalen i juli i fjor var yderst brutal for det unge stjerneskud.

»Der er ingen ord, der kan beskrive, hvor skuffet jeg er med resultatet og mit straffespark,« skrev Bukayo Saka på Instagram, få dage efter den traumatiske oplevelse.

»Min reaktion efter kampen sagde alt. Det gjorde så ondt, og det føltes, som om jeg havde svigtet jer alle og min England-familie, men jeg kan love jer én ting. Jeg vil ikke lade det øjeblik eller negativiteten, jeg har modtaget i denne uge, knuse mig.«

Efter det skæbnesvangre spark blev den unge mand overdynget med racistiske hadbeskeder på sociale medier. Det gjorde hans holdkammerater Marcus Rashford og Jadon Sancho også.

De tre havde tilfælles, at de brændte deres straffespark og er mørke i huden.

»Jeg vil ikke have, at noget barn eller nogen voksen modtager de hadefulde og sårende beskeder, som Marcus og Jadon og jeg har modtaget denne uge. Jeg vidste med det samme, hvad slags had jeg skulle til at modtage.«

Lørdag er det 517 dage siden, Bukayo Saka brændte straffesparket. Kampen mod Italien var blot hans niende landskamp.

Men selvom mørket spøgte, fik han rejst sig igen. 21/22-sæsonen blev en strålende en af slagsen, efter han ramte vendepunktet. Og her vender vi tilbage til den helt særlige episode, der har gjort så stort indtryk på stjernen.

Bukayo Saka var alene i verden efter det skæbnesvangre straffespark, der sendte Italien i ekstase. Foto: JOHN SIBLEY

Udebanefans begyndte at hylde Saka i månederne efter det brændte straffespark. Og så fik han breve. Rigtig mange endda.

4.000 af slagsen blev sendt til Arsenals hovedsæde. Og et af dem var fra Teddy på syv år.

»Jeg håber ikke, at du er ked af det,« stod der blandt andet i brevet.

»Hvis jeg var sammen med dig nu, ville jeg købe dig en is med mine lommepenge. Så skulle vi spille fodbold, og jeg ville lade dig vinde.«

Bukayo Saka har kæmpe succes ved VM-slutrunden. Sjældent er han set bedre. Foto: KAI PFAFFENBACH

Det rørende brev fra den lille dreng endte med at gøre stort indtryk på Saka. Konvolutten indeholdt endda mønter til den is, Teddy ville give til fodboldstjernen.

Bukayo Saka blev så overvældet af brevet, at han rakte ud efter Teddy, som han stadig har kontakt til den dag i dag.

Efter lørdagens kvartfinale mod Frankrig lander der nok ikke endnu en konvolut til landsholdsspilleren fra Teddy.

Men uanset hvad, har Bukayo Saka rejst sig igen. Mod Frankrig jagter han endnu en toppræstation ved denne VM-slutrunde.

Og så har han formentlig fået sig en ven for livet.

