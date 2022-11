Lyt til artiklen

Iran og USA skal tirsdag aften mødes i et højspændt opgør, der ikke bare på fodboldbanen har stor betydning.

Mandskaberne spiller om en billet til at gå videre fra deres gruppe, men det var allermest det politiske forhold mellem de to lande, der på mandagens pressemøde fyldte hos journalisterne sendt fra Iran.

Den anspændte relation mellem de to nationers regeringer har fået endnu mere benzin på bålet, fordi det amerikanske fodboldforbund i en VM-grafik har redigeret statslogoet i Irans flag ud i solidaritet med det iranske folk. Et folk, der i øjeblikket er i krig med regimet med ønsket om en revolution.

Det er velkendt, at den frie presse i Iran ikke eksisterer, og medierne er statskontrollerede, så da Irans landstræner, Carlos Queiroz, bemærkede, at både han og spillerne føler med folket, men ellers ikke ønskede at blande sport og politik sammen, brød journalisterne fra Iran ud i usædvanlige klapsalver.

Efter pressemødet ville en række internationale medier – deriblandt amerikanske journalister – gerne høre de iranske kolleger, hvad det hele gik ud på, og det endte i en stor verbal infight.

»Er vi her for at snakke om politik, eller er vi her for at snakke om fodbold. Hvis du gerne vil snakke om politik, vil jeg meget gerne diskutere problemerne i USA om diskrimination, abortreglerne i – hvad jeg mener er – 18 stater i USA. Lad os snakke om alle de ting,« sagde den iranske journalist Milad Javanmardy fra statsmediet Press TV til sin amerikanske kollega og tilføjede:

»Så måske skal vi bare lade det ligge for nu og gøre, som hr. Carlos Queiroz siger – nyde 90 minutters fodbold mellem USA og Iran,« fortsatte han og forklarede deres klappen på pressemødet.

»Vi klappede ad ham, fordi han agerede som en ambassadør. Vi tror oprigtigt på, at det har konsekvenser, når man siger noget. De internationale medier og det amerikanske fodboldforbund har ikke respekteret det iranske flag eller den iranske kultur, og her havde vi en ambassadør, som talte vores sag.«

»Det satte vi pris på. Så vi klappede ad ham som menneske. Det har intet at gøre med politik. Det var som menneske til menneske. Vi sætter pris på, at han siger, der er diskrimination overalt, og vi går ind for alle menneskerettigheder overalt i verden,« forklarede den iranske journalist, der blev bakket op af en sin makker i klyngen:

»Er det normalt at stille politiske spørgsmål på en pressekonference før en fodboldkamp?« sagde han rettet mod den amerikanske journalist, der kort replicerede:

»Det kommer an på, hvilket land man bor i.«

Det svar samlede iraneren op med:

»Nå. Det land, der forbryder sig mest mod menneskerettigheder, er USA. Det er krystalklart. Den første kriminelle regering i verden. Så du ved, det er to forskellige emner – politik og en fodboldkamp. Nogle iranere kan ikke lide den politiske ageren i Iran, det respekterer vi.«

Den amerikanske journalist nåede lige dette statement, inden han igen blev afbrudt:

»Min holdning er, at når det er noget, som så mange mennesker går op i, så kan de to ting ikke blive adskilt fuldstændig. Det er min holdning,« sagde han, hvorefter de iranske journalister igen tog ordet:

»Vi ved godt, at det er et politisk VM – desværre,« svarede Milad Javanmardy, inden hans makker igen kastede om sig med ironi:

»Hvorfor var der ingen, der spurgte om menneskerettighedheder i Saudi-Arabien efter deres sejr over Argentina?«

Sådan sluttede en lang diskussion to meget uenige journalistfløje. Tirsdag vil en anden kamp mellem Iran og USA stå – på banen. Måske også uden for efterfølgende.