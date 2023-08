På blot en millimeterafgørelse i straffesparkskonkurrencen blev de forsvarende verdensmestre USA sensationelt sparket ud af VM i Australien.

Og nederlaget i 1/8-finalen til Sverige er da heller ikke gået ubemærket hen.

For nu langer den tidligere amerikanske præsident Donald Trump ud efter kvindelandsholdet efter fiaskoen.

'Det chokerende og komplet uventede nederlag til det amerikanske kvindelandshold til Sverige er symbolet på, hvordan USA er under Joe Biden som præsident,' skriver han på sit sociale medie, Truth Social.

Donald Trump is such a dumb fucking asshole pic.twitter.com/uUtK6ENjLZ — Liam Nissan (@theliamnissan) August 7, 2023

Flere af spillerne var ifølge Trump åbenlyst fjendtlige mod USA, og han mener, at woke-kulturen er lig med fiasko.

De amerikanske kvinder var blandt storfavoritterne til at genvinde deres tredje VM titel i træk.

Men superstjernen Megan Rapinoe brændte sit straffespark, hvor hun kunne have bragt USA foran 4-2 i straffesparkskonkurrencen.

'Godt skud Megan, USA kommer i helvedet,' skriver Trump.

Skuffelsen var ikke til at tage fejl af, da USA røg ud af VM. Foto: Joel Carrett/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Skuffelsen var ikke til at tage fejl af, da USA røg ud af VM. Foto: Joel Carrett/EPA/Ritzau Scanpix

Det er ikke første gang, at Trump er ude efter den nu pensionerede amerikanske landsholdsspiller.

For i 2019 nægtede hun at tage til Det Hvide Hus, mens Trump var siddende præsident, mens han også langede ud efter hende, da hun knælede under en nationalsang.

Donald Trump er ikke den eneste konservative, der har langet ud efter Rapinoe. Også Benny Johnson skyder fiaskoen over på Rapinoes brændte straffespark.

'USAs fald blev leveret af den antiamerikanske, anti-kvindelige aktivist Megan Rapinoes pinlige straffespark,' skriver Benny Johnson på mediet X.