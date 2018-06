Den svenske VM-tragedie mod Tyskland fik hurtigt en syndebuk i form af den indskiftede Jimmy Durmaz, som er blevet ramt af en regulær hadstorm på de sociale medier, efter at han begik det frispark, som Toni Kroos omsatte til tyskernes 2-1-sejrssmål i de døende sekunder af VM-kampen i aftes.

Men nu kommer både fans, kendte svenskere og landsholdskammerater den uheldige midtbanemand til undsætning.

Ifølge Fifa World Cup Updates-twitterprofilen har 29-årige Durmaz, som har tyrkisk baggrund, modtaget over 3000 kommentarer på sin Instagram-profil – mange af dem tilsvininger af racistisk karakter og sågar drabstrusler, skriver Aftonbladet.

»Krigere som racist-hader mod Durmaz fordi han lavede frispark. I er en skam for Sverige,« skriver projektchef på svensk national tv, SVT, sportsredaktion, Max Bursell, på Twitter.

»Der er intet indt at sige om Jimmy. Folk skal skal sgu ikke skyde skylden på en person. Man vinder som et hold, og vi taber som et hold,« siger landsholdsspiller Albin Ekdal.

Jimmy Durmaz begår det skæbnesvangre frispark mod Timo Werner i overtiden. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Jimmy Durmaz begår det skæbnesvangre frispark mod Timo Werner i overtiden. Foto: ODD ANDERSEN

»Det er så ekstremt vanskeligt dernede på banen. Du skal tage beslutninger så utroligt hurtigt,« siger FC Københavns svenske landsholdsmålmand Robin Olsen.

»Han løber og kæmper hele kampen. Det er nedtur. Det er helt idiotisk at give ham tilsvininger på griund af det,« siger angriberen John Guidetti.

Selv tager Jimmy Durmaz den store virak omkring sin person med ophøjet ro:

»Jeg har ikke set det. Der er altid had på mine sociale medier. Det er ikke noget problem. De fortsætter med at hade,« siger Durmaz til Expressen, og fortsætter:

»Når man har prøvet det hele sit liv, så er det ikke et problem. Men det er ikke noget, jeg bryder mig om. Jeg står her og er stolt over at repræsentere mit land.«

Efter slutfløjt af VM-braget mellem Sverige og Tyskland fortsatte dramaet på sidelinjen med stor tumult mellem de to holds trænerbænke efter stærk provokerende opførsel fra den tyske landsholdslejr. Læs mere om det her.