Det vakte opsigt, da den tidligere franske verdensmester Adil Rami offentliggjorde, at han var kommet i et forhold med 'Baywatch'-stjernen Pamela Andersson.

Trods parret gik fra hinanden i 2019 efter flere rygter om utroskab, har bruddet stadig konsekvenser for Adil Rami, der vandt VM med Frankrig i 2018 – dog uden at komme på banen.

Den pensionerede landsholdsspiller er nemlig havnet i noget af et stormvejr med Jorgelina Cardoso, der er gift med den nykårede argentinske verdensmester Angel Di Maria.

Det hele startede, da den 37-årige Troyes-spiller kaldte den argentinske målmand Emiliano Martínez for 'den største son of a bitch i fodbold og den mest hadede mand.' Det skriver Daily Mail.og The Sun.

Det var blandt andet denne hån mod Kylian Mbappé, som fik Adil Ramis pis i kog. Foto: Twitter Vis mere Det var blandt andet denne hån mod Kylian Mbappé, som fik Adil Ramis pis i kog. Foto: Twitter

Den udtalelse gik ikke Di Marias næse forbi, og han røg straks til tasterne og kaldte Martínez for den bedste målmand i verden. 'Græd et andet sted,' lød meldingen til Rami.

'Kan du lære mig det?' spurgte Rami tilbage med fire billeder af en grædende Di Maria.

'Angel (Di Maria, red.) kan lære dig, hvordan man græder, hvordan man behandler kvinder ordentligt, og hvordan man scorer mål i finaler. Godt nytår, geni,' skriver Di Marias hustru, Jorgelina Cardoso.

Og hentydningen er ikke til at tage fejl af.

Adil Rami og Pamela Anderson var et par i to år. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Adil Rami og Pamela Anderson var et par i to år. Foto: FRANCK FIFE

For det første var Di Maria en af målscorerne i VM-finalen mod Frankrig.

Derudover skal vi vende tilbage til, hvor vi startede: Ramis forhold med Pamela Andersson.

'De sidste to år af mit liv har været én stor løgn. Jeg blev snydt til at tro, at vi var dybt forelskede. Jeg er knust over at finde ud af, at han levede et dobbeltliv,' skrev Pamela Anderson blandt andet i forbindelse med bruddet og fortsatte:

'Han plejede at joke med andre spillere, som har kærester i lejligheder nede ad gaden fra, hvor de bor med deres koner. Han kaldte de mænd monstre. Han er selv et monster!'

Og selvom Rami afviste at have været utro, er rygterne tydeligvis ikke glemt – i hvert fald ikke i den argentinske lejr.