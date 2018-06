'Alle fra DF og Den Korte Avis elsker det her hold,' skrev DRs VM-vært Peter Møller mandag i et opslag på Instagram, som siden fik DRs ledelse til at give værten en henstilling om, at opslaget ikke var hensigtsmæssigt. Spørger man Dansk Folkeparti selv, er der blandede holdninger til den tidligere fodboldspillers stikpille.

»Jeg synes, det er dumt af ham. Jeg synes da, han skal holde det for sig selv og ikke blande det ind i sin rolle som sportsvært. Jeg synes, det er godt, at ledelsen fra Danmarks Radio har sagt, at det ikke er så hensigtsmæssigt,« siger udlændinge- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti (DF) Martin Henriksen til B.T.

Martin Henriksen, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.

Politikeren mener, at Peter Møller er faldet i det, han kalder ’venstrefløjens fælde’, fordi det ifølge DF'eren ofte er politikere fra Dansk Folkeparti, der får skudt i skoene, at de fokuserer på hudfarve, selv om det ifølge ham er venstrefløjen.

»Det er jo en fælde, fordi man ikke rigtig har nogen argumenter i den politiske debat, og så kan man altid trække racismekortet og begynde at antyde, at vi andre går op i hudfarve og sådan noget. Og det gør vi faktisk ikke, så derfor er det altid specielt at se den slags debatter folde sig ud,« siger Martin Henriksen.

Medieordfører for Dansk Folkeparti Morten Marinus kan omvendt ikke hidse sig voldsomt op over opslaget, som han vælger at se humoristisk på.

»Jeg tror hellere, jeg vil sige, at det har han da helt ret i, for det er et godt hold, de har dér. Så er jeg ligeglad med, hvilken farve de har, bare de er gode til deres job,« siger Morten Marinus og tilføjer:

»Men at Peter Møller føler trang til at lave en tekst med et underspillet politisk signal, det må stå for egen regning. Jeg glæder mig bare over, at VM er i gang, Danmark spiller torsdag, og DR laver skidegodt fjernsyn,« siger medieordføreren.

Morten Marinus, medieordfører for Dansk Folkeparti.

I sit opslag på Instagram bliver Peter Møller også af brugere konfronteret med, hvorfor han vælger at blande sport og politik sammen, og her fremhæver værten, at han har ret til at sige, hvad der passer ham.

’Dette er en privat Instagram-profil. Frit land=fri mening journalist eller ej,’ skiver Peter Møller på Instagram.

Peter Møllers kommentar på Instagram.



Ifølge DRs ledelse var Peter Mølles Instagram-opslag dog ’ikke hensigtsmæssigt’.

»Vi har snakket med Peter, og han kan godt se, at det ikke var hensigtsmæssigt at skrive, som han gjorde, med et billede fra vores studie,« skriver Anders Kern Boje, underdirektør med ansvar for sporten hos DR, i en mail til B.T.

Det er dog ikke første gang, DRs sportsvært er havnet midt i en sag, der involverer Den Korte Avis. Internetmediet har tidligere beskyldt Peter Møller for på live-tv at at have en T-shirt på, der kunne tolkes som en støtte til Hamas. Det fik dengang Peter Møller til at kalde beskyldning for 'det mest vanvittige', han nogensinde havde læst.



B.T. har forsøgt at få en kommentar til sagen fra henholdsvis Ralf Pittelkow og Karen Jespersen, der står bag Den Korte Avis, men det har ikke været muligt.

Ligeledes har B.T. forsøgt at få en uddybende kommentar fra Peter Møller selv. Han oplyser dog til B.T., at han ikke har yderligere kommentarer. På Instagram kommenterer sportsværten dog sagen:

'Kan forstå på bt.dk, at jeg først blev banket på plads, senere dog kun sat på plads. Bare rolig jeg starter ikke på bænken i dag, selvom jeg har prøvet det masser af gange. Vi stiller derimod offensivt op med højt pres.'