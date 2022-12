Lyt til artiklen

For fire år siden genantændte et simpelt symbol med fingrene en betændt og hadsk konflikt.

Først efter 52 minutter, da Granit Xhaka fejrede sit mål ved at mime en ørn ud mod de serbiske fans, der havde buhet ad ham under hele kampen. 38 minutter senere gjorde hans holdkammerat Xherdan Shaqiri det samme, da han gav Schweiz sejren.

Hvad der ved første øjekast kunne se relativt uskyldigt ud endte med at sende altid neutrale Schweiz ud i en politisk storm, der trækker tråde til Balkan-krigen. Nærmere bestemt Serbien, Albanien og Kosovo.

Fredag aften mødes de to hold igen – denne gang om at kvalificere sig til ottendedelsfinalerne ved VM i Qatar. Men i kulissen er der meget mere på spil.

De polemiske ørnefejringer fra Xhaka og Shaqiri – der begge har rødder i Kosovo – var en direkte provokation af serberne. Der mildest talt har et sprængfarligt forhold til Kosovo.

Landet erklærede nemlig sig selv som selvstændigt i 2008. Men Serbien har aldrig accepteret den tidligere provins' uafhængighed.

Til gengæld har Schweiz et ufattelig tæt forhold til Kosovo, og landet bliver ofte kaldt for den 27. schweiziske kanton. I 1990erne flygtede tusindvis af folk fra Kosovo til Schweiz grundet urolighederne i Balkan, og i dag skønnes det, at cirka ti procent af Kosovos befolkning bor i det bjergrige land – cirka 200.000 mennesker.

Med til historien hører også, at Kosovo primært er albansk. Og derfor følte serberne sig direkte provokeret af Shaqiri og Xhakas opsigtsvækkende ørnefejringer – et proalbansk symbol, der henviser til Albaniens røde flag, der prydes af en sort ørn.

Dengang blev spillerne idømt en bøde hver på cirka 64.000 kroner. Dem var en minister i Kosovo med til at betale som tak.

Fredag er der dog ikke lagt op til politiske budskaber på banen. Midtbaneprofilen Granit Xhaka har i hvert fald varslet, at man denne gang »fokuserer på kampen«.

Men der er ingen tvivl om, at frygten for at få situationen til at eskalere, hænger som en tyk tåge.

Hos schweizerne har man eksempelvis varslet, at hverken Granit Xhaka eller Xherdan Shaqiri kommer gennem den såkaldte mixed zone efter kampen, hvor spillerne er til rådighed for journalister.

Ifølge FIFAs reglement er det egentlig forbudt, men det schweiziske fodboldforbund betaler gerne bøden – for at undgå at sætte ild til debatten igen.

Hos serberne kan man dog ikke påstå, at man har gjort det samme for at afmontere den voldsomt anspændte stemning. For her har en særlig episode vakt vrede i Kosovo.

Et billede fra det serbiske omklædningsrum forud for åbningskampen mod Brasilien viser nemlig, at der hang et banner med et kort af Kosovo overtegnet med det serbiske våbenskjold og teksten 'Nema Predaje.'

'Ingen opgivelse.'

»Det er skamfulde billeder fra det serbiske omklædningsrum, der afsender et budskab om had, xenofobi og folkemord mod Kosovo, mens man benytter sig af VM som platform,« skriver Kosovos minister for kultur, unge og sport Hajrulla Çeku.

Spoler man tiden endnu længere tilbage end den famøse aften i Kaliningrad med ørnefejringerne, finder man endnu en sort plet på fodboldbanen, der bidrog til konflikten. Det skete i 2014.

Her blev et opgør mellem Serbien og Albanien afbrudt kort før pausen, og banen stormet af fans, der kom i karambolage med spillerne, mens en drone svævede over græsset med et nationalistisk, proalbansk flag.

Det endte i et stort kaos og voldsomme optøjer.

Fredagens kamp udvikler sig formentlig ikke til en lignende katastrofe. Men rundt om opgøret ulmer endnu en politisk krise, mens fortidens tunge skygger hviler over Stadion 974 i den qatarske ørken.