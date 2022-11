Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vidste du, at Christian Degn som yngre blev udråbt som et fodbolddommer-talent?

Den 43-årige TV 2-vært har altid været vild med fodbold.

Da han som teenager fik vokseværk og pludselig fik sværere ved at styre benene, valgte han derfor at tage dommerkort, så han stadig kunne være med på fodboldbanen.

»Jeg var faktisk ægte god til at dømme,« fortæller Christian Degn i B.T.s VM-podcast 'VM-Vinduet'.

»Henning Lund, der var dansk VM-dommer i 1982, var dommer-bedømmer, og han var ret begejstret for mig. Hvis han sagde, at man var god, begyndte man at komme langt. Så jeg var i talentgruppen,« fortæller han videre om sin dommerkarriere, som fortsatte, da han flyttede til Aarhus for at gå på Journalisthøjskolen.

»Jeg fik nogle mega sjove oplevelser undervejs. Jeg har dømt topopgør i oldboys Superligaen i Aarhus, hvor nogle af de gamle legender var med. Frank Pingel og Kent Nielsen var på samme hold, mens 'Tøffe' (Stig Tøfting, red.) var på det andet. Det var højspændt,« mindes Christian Degn og husker, at han i kampens hede fik hjælp af den tidligere EM 1992-helt – og nuværende Silkeborg IF-træner Kent Nielsen.

»Frank Pingel har lidt temperament. Han havde lige lavet frispark og råbte noget af mig, og jeg tænkte, at han ville få gult kort næste gang. Så løb Kent Nielsen forbi mig og hviskede mig i øret: 'Du kan godt smide Frank ud næste gang',« fortæller Christian Degn og fortsætter:

»Da jeg kalder Frank over, og jeg får en skideballe af ham, kommer Kent hen som en stor diplomat og siger: 'Ja ja, det kan godt være, at du har ret Frank, men han er et ungt talent. Vi andre har været oppe i eliten engang, nu skal du bare lige...'. Så sagde Frank: 'Okay, jeg går ud'. Det var klasse-klaret af Kent.«

Christian Degn valgte hen ad vejen at indstille sin dommerkarriere, da han var træt af at gå glip af byturene på Journalisthøjskolen.

Se Christian Degn fortælle om sin dommerkarriere i klippet øverst.

Herunder kan du høre hele podcast-afsnittet, hvor vi ud over Christian Degn har besøg af fodboldspiller og B.T.s VM-kommentator Nicolai Jørgensen: