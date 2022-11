Lyt til artiklen

Landstræner Kasper Hjulmand havde en lille bombe med i lørdagens VM-startopstilling mod Frankrig, hvor han valgte at bænke anfører Simon Kjær.

Det var for at spare kaptajnen med de 122 landskampe i rygsækken, understregede Hjulmand lørdag.

33-årige Simon Kjær blev for et års tid siden ramt af en slem skade, og han er endnu ikke på samme fysiske niveau som tidligere.

Men beslutningen om en tur på bænken var anføreren IKKE selv var med til at træffe, understregede Kasper Hjulmand inden søndagens eftermiddagstræning på Al Sailiya Sports Complex i den qatarske ørken.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Du får ikke Simon til selv at melde afbud til en kamp. Det kan ikke lade sig gøre. Om så han havde brækket begge ben. Det er mig, der skal træffe den beslutning.«

Og beslutningen blev taget. Hvis Kjær skal holde i forhåbentligt flere kampe endnu, var der brug for et hvil.

»Det var en faglig vurdering. Vi skal huske, at Simon fik en alvorlig korsbåndsskade for 11 måneder siden. Vi har fulgt ham nøje og har været i Milano mange gang.«

»Og I skulle bare vide, hvor meget han har knoklet for at komme med. Og hvor meget det har betydet for ham at komme med.«

»Han mærkede en lille smule ømhed i sit lår efter den første kamp. Så det var min beslutning, at han ikke skulle starte,« lød det fra Kasper Hjulmand.