Han havde selv givet op. Booket billetten. Mentalt forberedt sig på et farvel. Nu er han verdensmester. Igen. Sammen med Danmark.

Rasmus Lauge tog hele Stockholm med storm og smadrede Frankrig med ti vanvittige mål, da Danmark for tredje gang vandt VM-guld søndag aften.

Det hele stod og faldt med en træning søndag i sidste uge, da Lauges lægproblemer skulle testes igennem.

En træning, landstræner Nikolaj Jacobsen ikke fortryder.

»Offensivt var der mange ting, der lykkedes med. Når der var brug for det, så laver Niclas Kirkeløkke to ud af ingenting. Så kommer MadsMensah lige ind. Og så Lauge med ti mål i dag… Det var vist fint, at vi lige gav den ti minutter ekstra til den træning for lige at se, om den læg kunne noget. Det kunne den så!,« griner landstræneren efter 34-29-triumfen over Frankrig.



Lauge blev kastet for løverne kort inde i kampen.

»Det var alt eller intet med ham i dag. Jeg har gået og kigget på Rasmus Lauge, Simon Pytlick og Mathias Gidsel - det har set godt ud til træning.Vi får lidt mere fart, Mikkel er sindssyg dygtig på sit overblik, men Gidsel og Pytlick var ved at løbe lidt tør og skulle bruge lidt hjælp på mand-mod-mand-situationerne,« siger Jacobsen.

Triumfen var ikke helt faldet på plads hos den nu historiske landstræner.

»Det er vanvittigt svært at sætte ord på. Lige nu er det forløsning af hårdt arbejde og en lang turnering, så det skal også lige have lov at synke ned… Men at skrive historie og gøre noget, andre ikke har gjort før, giver det noget ekstra. For mig handler det om at se det hele kulminere og se nogle glade spillere. Det er derfor, jeg elsker at være træner,« jubler han.

Danmark har nu vundet VM i 2019, 2021 og nu 2023. Ingen andre har formået det før.